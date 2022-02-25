GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKripto para üretirken yakalandı! Yurt dışından 3 milyon TL'lik cihaz getirmiş
HaberlerGündem Haberleri Kripto para üretirken yakalandı! Yurt dışından 3 milyon TL'lik cihaz getirmiş
ABONE OL

Kripto para üretirken yakalandı! Yurt dışından 3 milyon TL'lik cihaz getirmiş

Mersin'de yurt dışından kaçak yollarla getirdiği, piyasa değeri toplam 3 milyon 89 bin TL olan elektronik cihazlarla izinsiz kripto para üretimi yapan M.E., gözaltına alındı.

25.02.2022 - 12:38 | | Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)
Kripto para üretirken yakalandı! Yurt dışından 3 milyon TL'lik cihaz getirmiş

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yurt dışından ülkeye sokulan elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı istihbaratını aldı. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheliyi yakalamak ve kaçak elektronik cihazlara el koymak amacıyla tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Mezitli ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki adrese, jandarmanın operasyonunda M.E. yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheliye ait evde yapılan aramada kripto para üretiminde kullanılan, piyasa değeri toplam 3 milyon 89 bin TL olan gümrük kaçağı 20 ana kart, 129 ekran kartı, 17 işlemci, 27 güç kaynağı (power), 149 riser ve 20 mining sistemi ele geçirildi. Şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gürcistan’a girişlerde PCR test zorunluluğu kalkıyor! 1 Mart'tan itibaren...
İlgili Haber
Gürcistan’a girişlerde PCR test zorunluluğu kalkıyor! 1 Mart'tan itibaren...
Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı
İlgili Haber
Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İlgili Haber
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Türkiye boğazları kapatacak mı?
İlgili Haber
Türkiye boğazları kapatacak mı?

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

    Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

    Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace telefonda görüştü

    Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace telefonda görüştü

    Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

    Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

    Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

    Sıradaki Haber
    Yılan adası nerede? İşgal edilen Ukrayna Yılan Adası’nın (Serpent Adası) haritadaki konumu ve Türkiye’ye uzaklığı

    Yılan adası nerede? İşgal edilen Ukrayna Yılan Adası’nın (Serpent Adası) haritadaki konumu ve Türkiye’ye uzaklığı

    Sıradaki Haber
    Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

    Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

    Sıradaki Haber
    EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

    EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

    Sıradaki Haber