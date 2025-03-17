Ödemiş'in geleneksel Ramazan tatlısı Dibile imece usulü hazırlanıyor

Bademli Mahallesi'nde, önceki yıllarda sadece bayram ve nişan törenlerinde yapılan yöresel Dibile, son yıllarda iftar sofralarını da lezzetlendiriyor.

Tatlı, mahalledeki kadınlara atalardan miras kalan "Mühr-ü Süleyman" formundaki demirle şekillendirilerek hazırlanıyor. Mahallede sadece bir kişide bulunan demir kalıpla yapılan tatlı, un, yumurta, süt ve tuzla hazırlanan hamurun bu mühürle şekillendirilmesiyle oluşuyor.

Kadınlar, sırayla kullandıkları mührü önce yağa, ardından hamura batırarak ocaktaki kızgın yağda pişiriyor. Altı köşeli yıldız şeklindeki hamur parçaları, kısa sürede kızardıktan sonra şerbetle tatlandırılıyor.

Mahalle esnafı Ethem Yalçın, tatlının yüzyıllardır nesilden nesile aktarıldığını belirterek, "Atalarımızdan, dedelerimizden miras kalan bir tatlı. 700 yıllık bir geçmişe sahip. 315 yıllık olduğu bilinen özel bir demirle yapılıyor. Genellikle Ramazan ayında, bayramlarda ve özel günlerde hazırlanıyor. Bu lezzetin coğrafi işaret almasını bekliyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Selda Döner ise tatlının yapım sürecini anlatarak, "Dibile tatlısını arkadaşlarımızla imece usulü yapıyoruz. Osmanlı döneminden kalan Mühr-ü Süleyman sadece bir ailede var. Bu mührü birbirimizle paylaşarak, tatlıyı hazırlıyoruz." diye konuştu.