Numan Kurtulmuş'tan Cezayir ve Ürdünlü mevkidaşlarına Filistin daveti

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Kurtulmuş mevkidaşlarıyla görüşmesinde, 18 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek 'Filistin Dostu Parlamento Başkanları Grubu Toplantısı' için davetini iletti. Kurtulmuş ayrıca; İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi, Filistin'de akan kanın durdurması, Gazze'nin yeniden imarı ve iki devletli çözüm temelinde bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için ulusal parlamentolar olarak çabaların ortaklaştırılması ve parlamentoların daha yüksek sesle tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

İstanbul'da ilki gerçekleştirilecek olan, 'Filistin Dostu Parlamento Başkanları Toplantısı'nın; Filistin davası üzerinden dünyada artan insanlık cephesinin güçlü bir şekilde desteklenmesine katkı sunacağını kaydeden Kurtulmuş, İsrail'in insanlık dışı saldırı ve soykırıma varan katliamları karşısında hükümetler arasında devam eden arayışlara katkı sunmak istediklerini söyledi. Kurtulmuş ayrıca, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Boughali ve Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Safadi'nin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti ve bayramın Müslüman alemine esenlik ve barış getirmesi temennisini dile getirdi.