Numan Kurtulmuş oyunu kullandı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu kullanacağı Bahçelievler Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu’na geldi. Kurtulmuş'u, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır karşıladı. Kurtulmuş daha sonra 3041 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

"BİR TANE HAKEM BİR TANE HAKİM VAR"

Oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim de gerçekten çok memnun olduğumuz bir tablo. Hemen hemen her ilçeden aynı haberler geliyor. Sandık başları fevkalade dolu. Vatandaşlarımız günün ilk saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya geldiler ve devam ediyorlar. Türkiye demokrasisi bedeli en ağır ödenmiş demokrasilerden birisidir. Milletimiz de her zaman sandığa, milli iradeye sahip çıkıyor. Dünyanın en gelişmiş demokrasileri zannettiğimiz ülkelerle kıyaslandığında yüzle 50'ler seviyesinde katılım olduğu zaman büyük başarı gördüklerini biliyoruz. Öyle görünüyor ki bu seçim belki yüzde 90'lar da katılım olacak. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Demokraside bir tane hakem bir tane hakim var. O da milletin kendisidir. Bütün konuşulanları dinler kararı sandıkta verir" dedi.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Kurtulmuş, "İnşallah bu oy verme seçimi gün boyu bir panayır gibi olacak. Oyların sayılması sürecinde de zaten her sandığın başında partilerin sorumluları var. Ümit ederiz ki bir tane bile vatandaşımız oyu zayi olmadan sandıklardaki sonuçlar alınır ve en kısa sürede seçimlerin sonuçları ilan edilir. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Büyük adımlarla ilerleyeceğimiz bir seçim olacak. Şimdiden sonuçlar bütün ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.