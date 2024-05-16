FBI bile peşindeydi ama Türk polisi yakaladı! 'Dünya beni arıyor, siz nasıl buldunuz?'

Müşterileriyle görüşmelerini sanal ortamda gerçekleştiriyor ve bunu da kılıfına en güzel şekilde uyduruyordu. Dünyanın en ünlü hacker’larından biri olarak tanınan ve kod adı ChaO olan Çağatay Evyapan, herkesi hayrete düşüren sahtekârlıklarıyla ünlüydü. Yakalamak için FBI özel ekip kurdu ancak başaramadı. Çünkü o şeytana pabucunu ters giydirecek yöntemlere sahipti.

Akdeniz Üniversitesi’nin 2 yıllık bilgisayar bölümünü bitirmeden bırakan Çağatay Evyapan, müşterileriyle her görüşmesinde farklı IP adresleri kullanıyordu. Bu nedenle takip edilmesi zordu. Bir IP adresi Brezilya’da bulunurken bir diğeri başka ülkeden çıkıyordu. Aslında kendisi tüm bunların hepsini Türkiye’deki evinden yapıyordu. Çünkü bütün müşterileriyle iletişimini evinde bulunan 13 bilgisayardan sağlıyordu.

BANKAMATİK DÜZENEĞİ OLUŞTURDU

Milliyet'ten Betül Topaklı'nın haberine göre; Dünyanın en tehlikeli dört dolandırıcısından biri olan Çağatay Evyapan, ATM’lerden soygunculuğa yarayan düzeneğini, Türkiye’de üretip İngiltere, Amerika ve Fransa gibi farklı ülkelere satıp milyonlarca dolar gelir elde ediyordu. Hazırlanan düzenek ise ATM kart giriş haznesine ve tuş takımına yerleştiriliyordu. Kart sokulduğu anda da kartın üzerindeki bilgiler kopyalanıyordu. Tuş takımı üzerinde de cihaz vardı ve bu sayede şifre kaydediliyordu. Tuş takımına düzenek kurulamadığı durumlarda ise banka ATM’sinin floresanına yerleştirilen gizli kamera devreye giriyordu.

Haberin Devamı

PARAYI SAKLAMAK İÇİN SANAL DÖVİZ YÖNTEMİ

İşini bu kadar profesyonelce yapan bir adam tabii ki parayı da doğrudan hesaplarına transfer etmiyordu. İki kişi arasında dönen faktöring benzeri bir yöntemle tahsilat yapan ChaO, sanal döviz birimleri aracılığıyla da parayı saklıyordu. Suç örgütü üyeleri ve irtibatta oldukları kişilerin dâhil olduğu sistemde ayrıca iletişim, kriptolama sistemine sahip elektronik posta adreslerinden sağlanıyordu.

TÜRKİYE’NİN İLK KART DOLANDIRICISIYDI

Tarihler 1993’ü gösterdiğinde ChaO, bir bankanın bilgisayar sisteminde açık buldu ve Türkiye’deki ilk kredi kartı vurgununu yaptı. Banka hesaplarından bilgileri dışında paralarının çekildiğini söyleyen kişilerin şikâyeti üzerine araştırma yapan Türk polisi Çağatay Evyapan’ı yakaladı. 1998’de mali polisin “mail order” adını verdiği operasyonla yakalanan ünlü hacker, hapishaneden kaçmayı başardı. 2008’e kadar FBI ve Interpol tarafından aranılmasının ardından en sonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. Evinde yapılan incelemelerde 10 bine yakın hesaba ait kart bilgileri de ele geçirildi.

Haberin Devamı

İnternetin bile olmadığı dönemlerde ağızları açıkta bırakan yöntemleriyle adından söz ettiren ChaO, yakalandıktan sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yakalanmasaydı FBI ve CIA’dan intikam almak için Bank of America’yı ATM düzenekleri ile 5 milyar dolar dolandırmayı planladığını, bu paralarla da keyif yapacağını söyleyen Çağatay Evyapan’ın emniyet yetkililerine 'Öz güvende tavan' diyebileceğimiz bir diğer sorusu ise ‘Dünya beni arıyor, siz nasıl buldunuz? Beni nasıl bulduğunuzu söylerseniz her şeyi anlatırım’ oldu.

Haberin Devamı

YAKALAMA SÜRECİ ADIM ADIM NASIL İLERLEDİ?

Peki FBI’ın bile bulamadığı Evyapan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından nasıl yakalandı? Çağatay Evyapan’nın “DarkMarket” adında bir sitesi vardı ve bu siteye girmek için üç güvenilir kişinin referansı gerekiyordu. 4 yıl süren araştırma sonucunda Evyapan’ın tek bir fotoğrafının bile sızdırılmamış olması üzerine FBI ajanı, ChaO sistemine sızmayı başardı. DarkMarket sistemine sızan ajan, yaptığı alışverişler sayesinde güven de kazandığı için kimse ondan şüphelenmiyordu. İşlerin çorap söküğü gibi devam etmesi üzerine ekip üyelerinden “Jilsi” İngiltere’de yakalandı. Alınan ifadeler sonrasında da ChaO’nun bir diğer ekip üyesi “Kier”e yakınlaşıldı.

ARKADAŞI SONUNU GETİRDİ

Çağatay’ın arkadaşı Kier’in tuzağa düşmesiyle artık ChaO’nun fotoğrafı da ele geçirildi. "ChaO" niki internette takibe alındı. Chat yaptığı kişilerden yola çıkan polis, ChaO’nun 2000 yılında benzer suçtan girdiği Ankara Ulucanlar Cezaevi’nden 3 yıl önce kaçan Çağatay Evyapan olduğunu saptadı. Sonrasında Tuzla’da kaldığı ev belirlendi. Bu esnada Kier elden kaçırıldı ancak çıplak fotoğrafları ChaO tarafından internet sitelerine sızdırıldı. Kier ise bu fotoğrafların ChaO’nun adamları tarafından zorla çekildiğini söyledi. Kier’den alınan bilgiler sayesinde Çağatay Evyapan, polisin sıkı takibine girdi. Kız arkadaşı ve arkadaşlarıyla gittikleri yerler belliydi ve gizli takip bir süre devam etti. Evyapan’ın evinin belli olmasına rağmen operasyon için 3 ay beklenmesinin nedeni ise sahte düzeneklerin yurt dışına sevkiyat zamanıydı.

Haberin Devamı

FBI BAŞKANI, TÜRK POLİSİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Operasyon sırasında Çağatay Evyapan’ı şaşırtan bir diğer konu ise polislerin onun hem Çağatay hem de ChaO olduğunu bilmesiydi. Polislerin bu iki ismi bir araya nasıl getirdiğini anlayamamıştı. Hatayı nerede yaptığını bilemedi ancak daha fazla da kaçamadı. Büyük bir operasyon olması ve dünyanın sayılı hacker’lardan birinin yakalanması dolayısıyla FBI başkanı Türkiye’ye gelerek ekiplere teşekkür plaketi takdim etti. ChaO kod adlı Çağatay Evyapan şu an hâlâ cezaevinde.