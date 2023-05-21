AK noktada konuÅŸma yapan Numan KurtulmuÅŸ, â€œKolay deÄŸil karÅŸÄ±mÄ±zda Kandil'in terÃ¶r baronlarÄ±, kolay deÄŸil karÅŸÄ±mÄ±zda FETÃ–'nÃ¼n Avrupa'daki Amerika'daki uzantÄ±larÄ±, iÃ§erdeki ve dÄ±ÅŸardaki her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸbirlikÃ§iler, yetmedi. Kolay deÄŸil dÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n dergilerinin kapaklarÄ±nda TÃ¼rkiye'de seÃ§ime katÄ±lÄ±n, 'CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä± indirin, bir diktatÃ¶rÃ¼ indirin' diyerek Ã§aÄŸrÄ± yapan BatÄ±'nÄ±n uÅŸaklarÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

KurtulmuÅŸ, â€œTÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonu iÃ§in Meclis'te hayÄ±r oyu veren Cumhuriyet Halk Partisi. Åžimdi ilk turda Ã§ok geri kaldÄ±lar ya acaba ÅŸu 5.2'lik Sinan OÄŸan'Ä±n oylarÄ±ndan bir ÅŸekilde milliyetÃ§i oylara ulaÅŸabilir ve arayÄ± kapatabilir miyiz? DÃ¼n de bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ vardÄ±. Bu milleti enayi yerine mi koyuyorsunuz ? PYD/YPG ile kol kola olan, PKK'ya bir tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ diyemeyenlere, Kandil'deki terÃ¶r baronlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k desteklerine karÅŸÄ± 'Ã‡ekilin oradan bizim sizin desteÄŸinize ihtiyacÄ±mÄ±z yok' diyemeyenler ÅŸimdi 14 MayÄ±s'tan sonra Ã§akma milliyetÃ§ilik yapmaya kalkÄ±yor. Bu milleti enayi mi zannediyorsunuz. Bu millet bir ÅŸeyden anlamaz mÄ± zannediyorsunuz ? Siz iÅŸinize bakÄ±n millet bÃ¶ylesine zik zak yapanlarÄ±, bÃ¶ylesine bir ÅŸekilde milleti enayi yerine koyanlarÄ±n gerÃ§ekten hesabÄ±nÄ± sandÄ±kta sorar. SandÄ±klarda Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde Ã§Ä±kartarak, bu millet yoluna devam eder" dedi. Â