Bakan Dönmez: Defne'de muhalefete yüzde 90 oy çıktı ayrım yapmadan hastaneyi hayata geçirdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde ziyaretlerde bulundu. Muhtar Halil Yavuzel ve mahalleliler tarafından karşılanan Bakan Dönmez, Cumhuriyet Camii’ndeki yağmur şükür duasına katıldı. Duanın ardından mahalle sakinleriyle sohbet eden Bakan Dönmez, talepleri dinledi. Terörün Türkiye sınırları içerisinde etkisiz hale geldiğini ifade eden Bakan Dönmez, “Mağaralardan burunlarını çıkarttığında İHA'larımızla, SİHA'larımızla görüyoruz, havadan, karadan ne gerekiyorsa yapıyoruz ve etkisiz hale getiriyoruz. Büyük devlet, böyle bir devlet. Şimdi Amerika da yeri geliyor Asya'da, Ortadoğu'da, Afrika'da operasyon yapıyordu. Kendince bir risk değerlendirmesi var. Birileri kalktı diyor ki 'Biz tekrar sınırlarımızın içerisine çekileceğiz. Dışarıdan gelirse bakacağız.' Binlerce insanımız gitti. Bunu en iyi buradaki insanlarımız biliyor. Birileri diyor ki 'Suriye'de, Irak'ta, Karabağ'da, Libya'da ne işin var? Buralarda kendi öz güvenliğimizi sağlamak için olmak durumundayız. Elbette orada bizim için bir risk olmasa ne işimiz var? Görüyoruz ki buralara yıllardır konuşlanmış ülkemizde tehdit oluşturacak faaliyetlerle karşı karşıyayız” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye’de 77 terörist kaldığına ilişkin sözlerini hatırlatan Bakan Dönmez, “Eskiden bir karakola baskın yapıyorlardı. Yüzlerce militanla, teröristle elini kolunu sallayarak sınır dışına gidiyordu. Sınırdan geçince de takip yapamıyorduk. Başka ülkenin toprakları, diye. Şimdi orada bastırınca burada da artık nefes alamaz hale geldiler. İnlerine giriyoruz. Tabii bugüne kadar vermiş olduğumuz şehitlerden dolayı da elbette üzüntümüz fazla ama rahmetle, minnetle anıyoruz inşallah. Onların kemiklerini sızlatmamak için de elimizden geleni yapacağız. 3-5 oy alacağım diye muhalefetin bunlarla birlikte olması, bunlarla masa etrafında toplanmasına üzülüyoruz. Anadolu'muzun saf, masum insanı da derinden üzülüyor. Bu üzüntüsünü de zaten tepki vererek onlara gösterdi” dedi.

'45 GÜN ORADAYDIM'

Hatay'ın Defne ilçesinde seçimlerde yüzde 90 muhalefete oy çıkmasına rağmen 60 günde hastane inşaatını tamamladıklarını anlatan Bakan Dönmez, parti ayırımı yapmadıklarını söyledi. Depremzedelere seçimin ardından hakaret edildiğini kaydeden Dönmez, “Ben 45 gün oradaydım. Defne en son seçimde kime oy verdi gördünüz. Yüzde 90 muhalefete. O gün de öyleydi. Defne'nin yapısı. Bunlar bize oy vermiş, vermemiş diye bir ayrım yapmaksızın gittik oraya son derece modern, en hızlı şekilde hastaneyi hayata geçirdik. Şimdi duyuyorum ve görüyorum ki sizler de izliyorsunuz. Birileri kalkmış televizyondan veya kendi sosyal medya hesaplarından 'Bunlara yaptığımız yardımlar haram zıkkım olsun' En hafifi bu. Terbiyemizin el vermediği ölçüde hakaret, küfür hepsi var. Halkımız onlara şimdi sabretsinler, 28 Mayıs geliyor. Bir cevap daha verecek. Bunlar akıllanmamış. İnşallah bir tokat daha atacak. 'Öyle değil böyle olur' diyecek. Nitekim gönderdiği 3-5 yardımı da bir kısmı kalkmış iade etmeye kalkıyor. Hakikaten insanlık dışı, vicdanları yaralayan bir durumla da karşı karşıya kaldık. Biz hizmet götürürken o bize oy vermiş vermemiş demiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından mahallenin gençleriyle bir araya gelen Bakan Dönmez, taleplerini dinledi. Mahallede toprak ve aydınlatması olmayan futbol sahasının yenilenmesini isteyen gençlere bu konuda söz veren Dönmez, futbol sahasının en kısa sürede yapılarak aydınlatılacağını da söyledi.