Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz CHP Genel Başkanı ve ardından gelenler gibi milleti suçlamıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay’da kurulan konteyner kenti ziyaret etti.

Hatay’ın tüm ilçelerindeki, mahallelerindekilere selamlarını göndererek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi tercihi ne olursa olsun, tüm Hataylı vatandaşlara 14 Mayıs seçimleri dolayısıyla teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Sizler, pek çok zorluğa rağmen iradenize, istikbalinize sahip çıktınız. Sizler, depremin yol açtığı onca yıkıma rağmen hayata yeniden sarıldınız. Sizler, kendi dipsiz karanlıklarına milletimizi de sürüklemek isteyen koltuk sevdalılarına pirim vermediniz. Sizler, insanımızı ‘Kürt-Türk’, ‘Nusayri-Sünni’ diyerek bölmeye çalışan fitne tüccarlarının oyunlarına gelmediniz. Sizler, milletimizin ebedi-ezeli kardeşliğine asla leke sürmediniz. Rabbim hepinizden, tüm Hatay halkından razı olsun diyorum.”

14 Mayıs’ta kararını şahsından ve Cumhur İttifakı’ndan yana kullananlarla birlikte, diğer siyasi partilere oy veren vatandaşlara da şükranlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim için, elbette sizin oyunuzu almak önemlidir. Bizim için, elbette sizin teveccühünüze mazhar olmak önemlidir” ifadesini kullandı.

“21 YILLIK İKTİDARLARIMIZ DÖNEMİNDE MİLLETE TEPEDEN BAKANLARDAN OLMADIK”

Hatay’ın, üç ay önce yaşadığı büyük bir afetin ardından sandığa gitmesinin, tercihini demokratik yollarla göstermesinin önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Çok az bir farkla da olsa sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Burada sorduk; ‘Alanımızdaki resmî rakam nedir?’ diye. Bütün olumsuzluklara rağmen şu an alana gelen kardeşlerimin sayısı; 30 bin. Biz, 40 yıllık siyasi hayatımızda milletle inatlaşanlardan asla olmadık. Hatay’da çok benim çok mitinglerim oldu. Bütün mitinglerde, zaman oldu Hatay’da yüz bin kişi ile miting yaptım. 80 bin kişi ile miting yaptım. Şimdi bu depreme rağmen gümbür gümbür benim Hataylı kardeşlerim buraya toplandığına göre, demek ki kalpten kalbe bir yol var. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde millete tepeden bakanlardan olmadık. Hepsini de zaferle kazandığımız 15 seçimin hiçbirinin ardından insanımızı tehdit etmedik, tahkir etmedik. Ayıranlardan, ayrıştıranlardan değil, hep, şu anda olduğu gibi, birleştirenlerden, 85 milyonun tamamını kucaklaştıranlardan olduk. Nefretin, kinin ve öfkenin diliyle değil, daima kardeşliğin diliyle konuştuk.”

Bugün de aynısını yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de sandıkta tecelli eden iradeye böyle yaklaştıklarını söyledi.