Nüfus 4 kat arttı, 35 ülke oraya akın etti: Sokak ve sahiller insan seline döndü

Haberin Devamı

Bodrum'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. İlçenin tüm sahillerinde plajlarda şezlonglar doldu, kumsallarda adım atacak yer kalmadı.



BODER Başkanı Dengiz: Doluluk yüzde 85'e ulaştı

Turizmde dönemsel boşluklar yaşandığını ancak otel işletmecileri ve acentelerin hızlı şekilde aksiyon aldığını belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "En az kayıp veren destinasyonlar arasında yer aldık. Az bir kayıpla sezonu toparladık. İlk 7 ayı tamamladık, sezon ortasını geçtik ve iyi bir izlenim yakaladık" dedi.

Beş ve dört yıldızlı otellerde doluluk oranlarının yüzde 80-85 seviyesinde olduğunu belirten Dengiz, "En düşük oda tipine göre fiyatlar 5 bin TL ile 7 bin TL arasında. Lüks segment otellerle genelleme yapmak doğru olmaz. Bütçe dostu, herkesin hitap alabileceği oteller tercih edildi" ifadelerini kullandı.

Hava yolunda yüzde 3,28'lik kayıp



Temmuz ortasından itibaren dolulukların yükseldiğini vurgulayan Dengiz, "Sadece uçak seferlerinde kısmi kayıp yaşandı. Geçen yıla göre yüzde 3,28 oranında düşüş var ancak yine de en az kayıp veren destinasyon konumundayız" dedi.







Bodrum'a 35 ülkeden turist geliyor



Bodrum'un 3 saatlik uçuş mesafesinde 35 ülkeye hitap ettiğini belirten Dengiz, "Karadan, denizden ve havadan turist girişleri devam ediyor. Eylül'ün iyi geçeceğini öngörüyoruz. Ekim için şu an yorum yapmak erken" diye konuştu.



40 derecenin üzerinde sıcak uyarısı



Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Dengiz, "Özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler dikkatli olmalı. Koruyucu malzemelerle güneşe çıkılmalı, uzun süre güneş altında kalınmamalı. Güneşlenmek faydalı ancak aşırıya kaçmamak gerekiyor. Herkese iyi tatiller diliyoruz" ifadelerini kullandı.