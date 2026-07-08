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GündemGeçen yıl hasat yoktu, bu yıl rekolte patladı! Dallar meyveyi taşıyamıyor
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Geçen yıl hasat yoktu, bu yıl rekolte patladı! Dallar meyveyi taşıyamıyor

08.07.2026 - 11:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Geçtiğimiz yıl zirai don nedeniyle ürün alamayan Elazığlı çiftçinin yüzü bu sezon güldü. Mevsim şartlarının olumlu seyretmesiyle rekolte artarken, meyveyle dolan ağaçların dalları adeta yere eğildi.

1Geçen yıl hasat yoktu, bu yıl rekolte patladı! Dallar meyveyi taşıyamıyor

Elazığ'ın Baskil ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan don nedeniyle 10 dönümlük kayısı, ceviz ve elma bahçesinden meyve alamayan çiftçinin bu sene yaşanan rekolte artışıyla yüzü güldü.

2Geçen yıl hasat yoktu, bu yıl rekolte patladı! Dallar meyveyi taşıyamıyor

Geçtiğimiz yıl zirai donun vurduğu ve üreticisinin "Koskocaman 10 dönümlük arazide bir tane elma çıktı, o da çürük" diyerek durumu aktardığı bahçede bu yıl hava şartlarının mevsim normallerinde seyretmesiyle meyve üretiminde artış yaşandı.

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3Geçen yıl hasat yoktu, bu yıl rekolte patladı! Dallar meyveyi taşıyamıyor

Elma ağacındaki değişime değinen çiftçi Ömer Tıbık, "Geçen sene malum don olayından dolayı ağaçlarımızı don vurmuştu.

4Geçen yıl hasat yoktu, bu yıl rekolte patladı! Dallar meyveyi taşıyamıyor

10 dönümlük koskoca arazideki ağaçlarda geçen sene bir tek elma vardı, o da çürük çıkmıştı. Bu sene çok şükür verimli geçti, meyve çok. Ağaçlarımızın dalları meyveden yere değiyor" şeklinde konuştu.