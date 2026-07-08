Geçen yıl hasat yoktu, bu yıl rekolte patladı! Dallar meyveyi taşıyamıyor
08.07.2026 - 11:06Güncellenme Tarihi:
Geçtiğimiz yıl zirai don nedeniyle ürün alamayan Elazığlı çiftçinin yüzü bu sezon güldü. Mevsim şartlarının olumlu seyretmesiyle rekolte artarken, meyveyle dolan ağaçların dalları adeta yere eğildi.
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Geçtiğimiz yıl zirai donun vurduğu ve üreticisinin "Koskocaman 10 dönümlük arazide bir tane elma çıktı, o da çürük" diyerek durumu aktardığı bahçede bu yıl hava şartlarının mevsim normallerinde seyretmesiyle meyve üretiminde artış yaşandı.
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Elma ağacındaki değişime değinen çiftçi Ömer Tıbık, "Geçen sene malum don olayından dolayı ağaçlarımızı don vurmuştu.
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10 dönümlük koskoca arazideki ağaçlarda geçen sene bir tek elma vardı, o da çürük çıkmıştı. Bu sene çok şükür verimli geçti, meyve çok. Ağaçlarımızın dalları meyveden yere değiyor" şeklinde konuştu.