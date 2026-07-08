AB tescilli lezzetin gizli kahramanı! 3 ayda satışa hazır hale geliyor

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Doğal çiğlerin sağlık ve lezzet açısından daha avantajlı olduğunu savunan Filiz, naylon çiğlerin üzerinde kurutulan tarhananın sertleştiğini belirterek, "Bizim ördüğümüz çiğ tamamen doğal. Naylon ürünler sağlıklı değil. Doğal çiğ tarhanaya lezzet veriyor. Maraşlılar da bu yüzden doğal olanı tercih ediyor" diye konuştu.