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GündemAB tescilli lezzetin gizli kahramanı! 3 ayda satışa hazır hale geliyor
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AB tescilli lezzetin gizli kahramanı! 3 ayda satışa hazır hale geliyor

08.07.2026 - 11:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ın AB tescilli lezzeti "Maraş tarhanası"nın kurutulması için altına serilen ve "çiğ" adı verilen hasırın üretimini sürdüren ustalar, son yıllarda yaygınlaşan naylon çiğlerin hem geleneksel üretimi hem de geçim kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

1AB tescilli lezzetin gizli kahramanı! 3 ayda satışa hazır hale geliyor

Osmaniye'nin Düziçi, Karataş ve Yumurtalık bölgelerinde yetişen sazlardan elde edilen doğal çiğleri örerek Kahramanmaraş'a getiren üreticiler, yaklaşık 2-3 ay süren çalışmanın ardından ürünlerini satışa sunuyor. Maraş tarhanasının kurutulmasında kullanılan doğal çiğlerin, lezzet ve kalite açısından önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor.

2AB tescilli lezzetin gizli kahramanı! 3 ayda satışa hazır hale geliyor

Yaklaşık 40 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Eşe Filiz, doğal çiğlerin yerini alan naylon ürünlerin satışlarını düşürdüğünü anlattı. Ailesiyle birlikte geçimini bu meslekten sağladığını belirten Filiz, "2-3 ay boyunca çiğleri hazırlayıp örüyoruz, ardından Kahramanmaraş'a getiriyoruz. Ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz. Maraşlılar tarhanalarını doğal çiğlerin üzerine sererek kurutuyor. Bu gelenek Kahramanmaraş'a özgü" dedi.

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3AB tescilli lezzetin gizli kahramanı! 3 ayda satışa hazır hale geliyor

Doğal çiğlerin sağlık ve lezzet açısından daha avantajlı olduğunu savunan Filiz, naylon çiğlerin üzerinde kurutulan tarhananın sertleştiğini belirterek, "Bizim ördüğümüz çiğ tamamen doğal. Naylon ürünler sağlıklı değil. Doğal çiğ tarhanaya lezzet veriyor. Maraşlılar da bu yüzden doğal olanı tercih ediyor" diye konuştu.

4AB tescilli lezzetin gizli kahramanı! 3 ayda satışa hazır hale geliyor

Yıllardır zorlu şartlarda çalıştıklarını dile getiren Filiz, bazen yol kenarında ya da araçlarında konaklamak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Tozun toprağın içinde çalışıyoruz. Bazen suya ve yiyeceğe ulaşmakta bile zorlanıyoruz. Buna rağmen mesleğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Naylon çiğler çıktıktan sonra doğal ürünlerimizi satmakta zorlanıyoruz. Bazen satış oluyor, bazen olmuyor" ifadelerini kullandı.