Türkiye'nin en mutsuz şehrinde yaşayanlar konuştu: Bizi çekemiyorlar
Kaynak : Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)-
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre 'Türkiye’nin en mutsuz ili’ belli oldu. İşte yeni TÜİK araştırmasına göre Türkiye'nin en mutsuz şehirleri...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre yüzde 11,19’luk oranla 818 bin 23 nüfuslu Trabzon, ‘Türkiye’nin en mutsuz ili’ oldu. Araştırmada, Karadeniz Bölgesi’nden Trabzon’un yanı sıra Samsun, Ordu ve Gümüşhane’ de ‘en mutsuz’ iller arasında üst sıralarda yer aldı.
Araştırmada, büyükşehirlerin yanında orta ve küçük ölçekli kentlerde mutsuzluk oranlarının yüksek olduğunu ortaya konuldu. TÜİK tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda Karadeniz Bölgesi’nden Sinop yüzde 77,7 oranla ‘en mutlu şehir’ olmuştu.
Trabzon- Nüfus: 818 bin 23 - Oran: 11,19Antalya- Nüfus: 2 milyon 688 bin 4 - Oran: 11,7İzmir- Nüfus: 4 milyon 462 bin 56 - Oran: 10,65
Ankara- Nüfus: 5 milyon 782 bin 285 - Oran: 9,95Samsun- Nüfus: 1 milyon 368 bin 488 - Oran: 9,72İstanbul- Nüfus: 15 milyon 907 bin 951 - Oran: 9,12
Çorum- Nüfus: 524 bin 130 - Oran: 9,1Ordu- Nüfus: 763 bin 190 - Oran: 8,75Gümüşhane- Nüfus: 144 bin 544 - Oran: 7,68
Trabzon’da oturan Ömer Güney, bu kentte mutsuz olmanın mümkün olamayacağını ifade ederek, “Trabzon’da mutlu olmayan delidir. Yaylası, köyü, bayırı, deresi, ormanı var. Trabzon’da mutsuz olma şansın yok. Acıkınca birinin kapısını çalsan sana yemek yedirir. Kimse sana soru bile sormaz. Seni çok güzel ağırlar. Verilere inanmıyorum. Hiçbir şey yapamazsanız, sabah kuymak yapıp yiyin, mutlu olursunuz” dedi.