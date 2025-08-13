Türkiye'nin en mutsuz şehrinde yaşayanlar konuştu: Bizi çekemiyorlar

9

Trabzon’da oturan Ömer Güney, bu kentte mutsuz olmanın mümkün olamayacağını ifade ederek, “Trabzon’da mutlu olmayan delidir. Yaylası, köyü, bayırı, deresi, ormanı var. Trabzon’da mutsuz olma şansın yok. Acıkınca birinin kapısını çalsan sana yemek yedirir. Kimse sana soru bile sormaz. Seni çok güzel ağırlar. Verilere inanmıyorum. Hiçbir şey yapamazsanız, sabah kuymak yapıp yiyin, mutlu olursunuz” dedi.