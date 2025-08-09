Nişantaşı'nda trafik kavgası! Araya girmeselerdi sopayla kadını dövecekti
Nişantaşı’nda yaşanan bir trafik tartışması, gerilim dolu anlara sahne oldu. Yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek şiddetli bir hal aldı. Otomobilinden inen bir erkek sürücü, aracının bagajından aldığı sopayla bir kadının üzerine yürüdü. Saldırgan tavırlarıyla dikkat çeken adamın tehditkâr hareketleri çevredeki vatandaşları da tedirgin etti. O anlar ise olay yerinde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Şişli Nişantaşı’nda meydana geldi. Edibilen bilgiye göre kadın bir sürücü ile erkek sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen taraflar tartışmaya başladı. Kavga sırasında otomobilden inen kişi, eline aldığı sopayla kadının üzerine yürüdü. Çevredekilerin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.
'KOLUMU SIKTIN' DİYE TEPKİ GÖSTERDİ
Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların tartışırken erkek sürücü bir anda sopa alıyor. Kadına yönelen sürücü bağırıyor. Çevredekiler de taraflara müdahale ediyor. Kadın ‘kolumu sıktın’ diyerek tepki gösteriyor.