Nişantaşı'nda trafik kavgası! Araya girmeselerdi sopayla kadını dövecekti

Haberin Devamı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Şişli Nişantaşı’nda meydana geldi. Edibilen bilgiye göre kadın bir sürücü ile erkek sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Haberin Devamı

Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen taraflar tartışmaya başladı. Kavga sırasında otomobilden inen kişi, eline aldığı sopayla kadının üzerine yürüdü. Çevredekilerin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.

'KOLUMU SIKTIN' DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların tartışırken erkek sürücü bir anda sopa alıyor. Kadına yönelen sürücü bağırıyor. Çevredekiler de taraflara müdahale ediyor. Kadın ‘kolumu sıktın’ diyerek tepki gösteriyor.