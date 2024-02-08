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GündemNilüfer çiçeği köksüz mü? Köksüz nilüfer çiçeği ile lotus aynı mı, nilüfer çiçeğinin anlamı nedir, nilüfer çiçeği ne anlama gelir?
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Nilüfer çiçeği köksüz mü? Köksüz nilüfer çiçeği ile lotus aynı mı, nilüfer çiçeğinin anlamı nedir, nilüfer çiçeği ne anlama gelir?

Yargı’nın son bölümünde yer verilen “Köksüz Nilüfer” sahnesi, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı dizide, Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz) ile Pınar Deniz (Ceylin) arasında iç hesaplaşmayı da içinde barındıran diyaloglar gündem oldu. Peki, Nilüfer çiçeği köksüz mü? nilüfer çiçeğinin anlamı nedir, nilüfer çiçeği ne anlama gelir?

• 08 Şubat 2024 - 13:22 • Son Güncelleme:
• 08 Şubat 2024 - 13:22 • Son Güncelleme:
1Nilüfer çiçeği köksüz mü Köksüz nilüfer çiçeği ile lotus aynı mı, nilüfer çiçeğinin anlamı nedir, nilüfer çiçeği ne anlama gelir

Uluslararası ödüllü Yargı’nın 81’nci bölümü, hem diziye yeni giren karakterleri hem de ağlatan sahneleriyle sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Yargı’nın 81’inci bölümünün final sahnesi geceye damga vurdu. Ilgaz, Ceylin’e Fırat’ın eski sevgilisi olduğunu neden söylemediği sordu ve Ceylin’i bunu bilerek yaptığı konusunda suçladı. Ceylin’in, Ilgaz’a söylediği, “Hayatımda ilk defa içimdeki köksüz nilüferi ben sana demirledim!” sözleri ve çocukluğu da dahil olmak üzere hayatı ile ilgili iç hesaplaşması sosyal medyada çok konuşuldu. Peki, Nilüfer çiçeği köksüz mü? İşte Nilüfer çiçeğinin anlamı

2KÖKSÜZ NİLÜFER ÇİÇEĞİ SAHNESİ DUYGULANDIRDI

KÖKSÜZ NİLÜFER ÇİÇEĞİ SAHNESİ DUYGULANDIRDI

Yargı’nın 81’inci bölümünün final sahnesi geceye damga vurdu. Ilgaz, Ceylin’e Fırat’ın eski sevgilisi olduğunu neden söylemediği sordu ve Ceylin’i bunu bilerek yaptığı konusunda suçladı. Yekta ile odadan çıkan Ceylin, duydukları karşısında şoke oldu ve açıklama yapma gereği hissetti. Ilgaz’la tanıştıktan sonra tüm hayatının değiştiğini; yaşam motivasyonunun Ilgaz’a duyduğu sevgi ve inanç olduğunu söyleyen Ceylin’in yaptığı konuşma izleyenlerin yüreğine dokundu.

3Nilüfer çiçeği köksüz mü Köksüz nilüfer çiçeği ile lotus aynı mı, nilüfer çiçeğinin anlamı nedir, nilüfer çiçeği ne anlama gelir

Milyonları ağlatan o sahnede Ceylin’in sözleri şöyle devam etti:Seninle tanıştıktan sonra altüst oldum. Kendimi, hayatımı, bütün dürüstlüğümü sorgulamaya çalıştım. Ben senin için değişmeye çalıştım Ilgaz! Ve bütün motivasyonum sana olan sevgim ve inancımdı. Hayatımda ilk defa içimdeki köksüz nilüferi ben sana demirledim. Sen şimdi karşıma geçmiş bütün suçlayıcı bakışlarınla bana kendimin ne kadar yalnız olduğunu hissettirdin. Kimseye güvenemeyeceğimi, güvenilmez olduğumu… Aslında kimsenin hiçbir şeyi olamayacağımı hissediyorum.Teşekkür ederim sevgilim.

4NİLÜFER ÇİÇEĞİ KÖKSÜZ MÜ

NİLÜFER ÇİÇEĞİ KÖKSÜZ MÜ?

Nilüfer çiçeği (Nymphea); durgun sularda yetişen, çamurlu ortamlarda, çamurun içinde çamursuz yaşayabilen, doğruluk ve dürüstlüğün simgeselliğini taşıyan köksüz bir su bitkisidir.

5NİLÜFER ÇİÇEĞİ NE ANLAMA GELİR

NİLÜFER ÇİÇEĞİ NE ANLAMA GELİR?

Oryantal kültürler için bu bitki çok önemlidir. Budizm'de saflık ve yenilenmenin sembolü olan bir yaşam çiçeğidir. Lütuf ve güzelliği temsil eden bu bitki, göletlerde ve akarsularda yetişir.

6Nilüfer çiçeği köksüz mü Köksüz nilüfer çiçeği ile lotus aynı mı, nilüfer çiçeğinin anlamı nedir, nilüfer çiçeği ne anlama gelir

Dini törenler sırasında sıklıkla kullanıldığı için bu durum ona mistik bir özellik verir. Nilüfer suyun üzerinde narin bir şekilde süzülür, bu da tüm su çiçekleri arasında benzersizdir. Her kültür, rengine bağlı olarak bu büyüleyici çiçeğe kendi anlamını verir. Mavi Nilüfer, eski Mısırlılar tarafından öteki dünyanın, reenkarnasyonunun ve gizemlerinin güçlü bir hatırlatıcısı olarak kabul edilmiştir. Bundan dolayı ritüellerinde ve meditasyonlarında önemli bir rol oynamıştır.

7NİLÜFER ÇİÇEĞİ İLE LOTUS AYNI MI

NİLÜFER ÇİÇEĞİ İLE LOTUS AYNI MI?

Nilüfer çiçeği ile çok benzetilen lotus çiçeği arasındaki en belirgin fark, nilüfer çiçeğinin boyu 20 cm'e kadar ulaşırken, lotusun 3 m'ye kadar ulaşabilmesidir.