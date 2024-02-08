Nilüfer çiçeği köksüz mü? Köksüz nilüfer çiçeği ile lotus aynı mı, nilüfer çiçeğinin anlamı nedir, nilüfer çiçeği ne anlama gelir?
Yargı’nın son bölümünde yer verilen “Köksüz Nilüfer” sahnesi, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı dizide, Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz) ile Pınar Deniz (Ceylin) arasında iç hesaplaşmayı da içinde barındıran diyaloglar gündem oldu. Peki, Nilüfer çiçeği köksüz mü? nilüfer çiçeğinin anlamı nedir, nilüfer çiçeği ne anlama gelir?
• 08 Şubat 2024 - 13:22 • Son Güncelleme:
• 08 Şubat 2024 - 13:22 • Son Güncelleme: