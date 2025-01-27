Nijeryalı ve Türklerden oluşan 'aşk' çetesi insanları böyle dolandırdı! Önce güvenlerini kazandılar sonra tehdit ederek dolandırdılar

İstanbul’da, Nijeryalı ve Türk şüphelilerden oluşan dolandırıcılık çetesi, kadın ve erkek üyelerini kullanarak ‘aşk tuzağı’ kurdu. Şüpheliler, sosyal medya platformlarında sahte isimlerle kadın ve erkek profilleri oluşturarak mağdurları takibe aldı ve bir süre onlarla mesajlaştı. Ardından, mağdurlara hediye gönderdiklerini iddia ederek, “Sana bir kargo gönderdim” diyerek bilgilendirdi. Bir süre sonra, mağdurları sahte bir gümrük memuru telefonla aradı. Bu kişi, gönderilen kargo için gümrük vergisi ya da karapara soruşturması bahanesiyle mağdurları korkutarak 10 bin, 20 bin hatta 50 bin TL gibi miktarlarda para talep etti.

Hürriyet'in haberine göre, yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık paralarının nakline ve aklanmasına aracılık ederek milyonlarca lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri ise İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 119 bin 750 Nijerya parası, altın renginde 2 saat, altın renginde 2 kolye ve dijital materyallere el konuldu.

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Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda örgüt liderinin Yeter Gökdemir olduğu, örgütün tüm finansını kontrol ettiği ve dolandırılan her mağdur başına komisyon aldığı belirlendi. Şüphelilerin, kendilerini Amerikan askeri veya doktor gibi tanıtarak Türkiye’ye yatırım yapmak istedikleri yalanıyla mağdurları tuzağa çekmeye çalıştıkları tespit edildi. Gökdemir’in suçtan elde ettiği gelirle İstanbul’da bir eğlence mekânı açtığı öğrenildi. Operasyon kapsamında işyeri mühürlendi. 8 şüpheliden aralarında Yeter Gökdemir’in de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.