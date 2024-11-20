Niğde'de kaybolan Belaruslu kız kardeşler sağ olarak bulundu

Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova'ya ulaşmak için havadan ve karadan yapılan çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve AFAD ekipleri, Sokullupınar güzergahından başlattıkları karadan arama faaliyetlerini gün boyu sürdürdü. Öte yandan Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da bölgede havadan tarama çalışması yaptı.

KAYSERİ'DE BULUNDULAR

İkiz kız kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, arama çalışmalarının 2’nci gününde saat 17.00 sıralarında Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi'nde sağ bulundu. İkiz kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KIZILKAYA ZİRVESİNE TIRMANIŞA BAŞLADILAR



Belarus uyruklu iki kız kardeş 16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçmiş ve bir daha kendilerinden haber alınamamış ve 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğunun Niğde Valiliği'ne bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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