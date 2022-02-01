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Niğde'de bakır fabrikasında korkutan yangın

Niğde'de bakır kablo imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar oluştu.

01.02.2022 - 18:31 | | Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
Niğde'de bakır fabrikasında korkutan yangın

Bor, Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bakır kablo imalatı yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, AFAD ile Niğde ve Bor belediyelerinden itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik malzemelerin tutuştuğu yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu.

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