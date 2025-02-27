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Nevşin Mengü'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası

27.02.2025 - 13:37Güncellenme Tarihi:
Nevşin Mengü'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası

Gazeteci Nevşin Mengü'nün yargılandığı davada karar çıktı. Mengü'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verilirken ceza ertelendi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda terör örgütü PYD/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan gazeteci Nevşin Mengü'ye verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası ertelendi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Mengü'nün avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın, "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; mütalaaya karşı savunma yapan sanığın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin uzun yıllardır gazetecilik yaptığını, beraatına karar verilmesini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Mengü'ye, "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis verdi. Mahkeme, cezanın ertelenmesine hükmetti. Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim, sanığın suça kastı bulunmadığını belirterek "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle beraat verilmesi düşüncesinde olduğunu kaydetti.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mengü'nün sosyal medya hesabından herkese açık şekilde, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yaptığı röportajı yayımladığı aktarılmıştı.

İddianamede, Salih Müslim'in örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını Nevşin Mengü'nün yaydığı belirtilmişti.

Videonun binlerce kez görüntülendiği vurgulanan iddianamede, Mengü'nün eyleminin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Mengü'nün "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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