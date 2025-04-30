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GündemNevşehir'de kaza kurşunuyla şehit olan başçavuş Gaziantep'te toprağa verildi
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Nevşehir'de kaza kurşunuyla şehit olan başçavuş Gaziantep'te toprağa verildi

30.04.2025 - 14:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Nevşehir'de kaza kurşunuyla şehit olan başçavuş Gaziantep'te toprağa verildi

Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu dün şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şehit Uzun'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Oğuzeli ilçesindeki Hacı Firidevs Konukoğlu Camisi'ne getirildi.

Nevşehirde kaza kurşunuyla şehit olan başçavuş Gaziantepte toprağa verildi

Burada düzenlenen törene, şehidin babası Hüseyin, annesi Hüsniye, eşi Hatice ve çocukları Hüseyin Efe (16), Mete (12), Melih (5) ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Vali Yardımcısı Sinan Korkmaz, şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehidin naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Nevşehir'de kaza kurşunuyla şehit olan başçavuş Gaziantep'te toprağa verildi