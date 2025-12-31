GAZETE VATAN ANA SAYFA
31.12.2025 - 21:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NEVŞEHİR (İHA)

Nevşehir Aksaray karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı

Nevşehir'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir Aksaray karayolu organize sanayi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DRL 149 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında durdu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü ilk tedavisinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

