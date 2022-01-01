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Nefes kesen anlar! Sis bombaları atıldı, sinyal kesiciler devreye girdi! Rehine...

Gaziantep'te özel harekat polislerinin de katılımıyla bir midibüste rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Sis bombaları ile müdahalenin yapıldığı tatbikatta sinyal kesiciler de kullanıldı.

01.01.2022 - 17:27 |
Nefes kesen anlar! Sis bombaları atıldı, sinyal kesiciler devreye girdi! Rehine...

Gaziantep'te yapılan tatbikat, senaryo gereği havalimanından çıkan minibüstekilerin 112'yi araması ile start aldı.Yolda alınan güvenlik tedbirleri ile minibüs, Körkün Sanayi Sitesi'ne yönlendirilerek, buradaki boş arazide durduruldu. Ardından zırhlı araçlarla bölgeye intikal eden özel harekat polislerinin minibüse müdahaleye hazırlandığı esnada patlayıcı ihtimaline karşı sinyal kesiciler devreye alındı.

Nefes kesen anlar Sis bombaları atıldı, sinyal kesiciler devreye girdi Rehine...


Sis bombalarının da kullanıldığı tatbikatta yolcuları rehin alan 1 kişi sağ olarak yakalandı. Gerçeğini aratmayan başarılı tatbikat, özel harekat polis ekiplerinin otobüsün önünde toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Nefes kesen anlar Sis bombaları atıldı, sinyal kesiciler devreye girdi Rehine...

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tatbikatın toplu ulaşım araçlarının kaçırılmasına yönelik gelişebilecek muhtemel acil durumlar karşısında ilgili birimlerin her an göreve hazır tutulması, koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Nefes kesen anlar Sis bombaları atıldı, sinyal kesiciler devreye girdi Rehine...

Nefes kesen anlar Sis bombaları atıldı, sinyal kesiciler devreye girdi Rehine...

Nefes kesen anlar Sis bombaları atıldı, sinyal kesiciler devreye girdi Rehine...

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