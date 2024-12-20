Ne Antalya ne de Bodrum! Güneşini gören plaja koştu, Aralık'ta deniz keyfi

Yaz aylarında yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun ilgisiyle tıklım tıklım dolan Didim, kış aylarında ise sakin günler geçiriyor.

Trafik ve insan yoğunluğunun azalmasıyla ilçede sessizlik hakim olurken, yerli vatandaşlar sezon dışı dönemde doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor. Havanın ılık ve güneşli olmasıyla birlikte vatandaşlar Altınkum Sahili'nde yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini sürdü.

Sahilde deniz kenarına oturan ve oltalarını atarak balık tutan bazı vatandaşlar, yaz mevsimini aratmayan bir atmosferde zaman geçirdi.

Aralık ayı sonunda güneşli havayı fırsat bilerek sahile geldiğini belirten Selami Pektaş, "Türkiye'nin iklimi farklı, Doğuda kar varken, Batıda güneş var. Aralık ayında Didim'de güneşli hava var, kış mevsimine göre çok güzel. Her tarafta bir değil. Biz de güneşli havadan faydalanarak sahile hava almaya ve güneşin tadını çıkartmaya geldik" dedi.

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Öte yandan Alanya'da hava sıcaklığının normalin üstünde seyretmesi plajlara akın eden turistlerin yüzünü güldürdü. Kimi turistler güzel havanın tadını çıkarırken kimileri ise denize girdi. Bazı vatandaşlar ise balık tutarak zamanını geçirdi.

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30 yıl önce Konya'dan Alanya'ya taşınan ve gününü balık tutarak geçiren Atilla Arıkan "Hava çok güzel bugün, memleketin büyük bölümünde kış varken, Alanya'da yazı yaşıyoruz. Balık olmasa da güzel havanın keyfini çıkarıyoruz'' dedi.