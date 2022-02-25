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NATO toplantısı saat kaçta, NATO liderler zirvesi başladı mı? Gözler NATO zirvesinde!

Rusya Ukrayna krizi, 24 Şubat itibarıyla savaşa döndü. Gözler NATO’ya çevrilirken, NATO liderler zirvesinin toplanacağı duyuruldu. Peki, NATO zirvesi 2022 ne zaman, NATO toplantısı saat kaçta?

25.02.2022 - 16:52 |
NATO toplantısı saat kaçta, NATO liderler zirvesi başladı mı? Gözler NATO zirvesinde!

Rusya'nın Ukrayna’ya açtığı savaş ikinci gününde de hareketli bir şekilde devam ediliyor. Savaşa karşı NATO’nun tutumu merak edilirken, NATO ülkeleri Video konferans yöntemi ile bir araya geliyor. Zirveye Türkiye de katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da video konferans ile katılacağı NATO zirvesinin zamanı belli oldu. Peki, NATO toplantısı saat kaçta, NATO liderler zirvesi bitti mi?

NATO TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

NATO Liderler Zirvesi 25 Şubat 2022 Cuma günü (bugün) saat 17.00'da video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek. 

Listede Ukrayna NATO üye ülkeleri arasında yer almıyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok, savaşın NATO topraklarına sıçramaması için savunma planlarımızı aktive ediyoruz" dedi.

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