50 milyonluk vurgun böyle önlendi! 4 ilde 'sahte altın' operasyonu

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Adana merkezli 4 ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan;

- 3 bin 646 adet çeyrek altın,

- 811 adet yarım altın,

- 1.614 adet tam altın ve

- 57 adet reşat altın ele geçirildi.

Operasyonlarda "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.