50 milyonluk vurgun böyle önlendi! 4 ilde 'sahte altın' operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde gerçekleştirilen Ayar-3 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.
18.05.2024 - 16:21 |
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Adana merkezli 4 ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan;
- 3 bin 646 adet çeyrek altın,
- 811 adet yarım altın,
- 1.614 adet tam altın ve
- 57 adet reşat altın ele geçirildi.
Operasyonlarda "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.