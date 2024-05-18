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50 milyonluk vurgun böyle önlendi! 4 ilde 'sahte altın' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde gerçekleştirilen Ayar-3 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.

18.05.2024 - 16:21 |
50 milyonluk vurgun böyle önlendi! 4 ilde 'sahte altın' operasyonu

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Adana merkezli 4 ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan;

- 3 bin 646 adet çeyrek altın,
- 811 adet yarım altın,
- 1.614 adet tam altın ve
- 57 adet reşat altın ele geçirildi.

Operasyonlarda "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

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