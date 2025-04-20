NATO hava sahasında alarm: İngiliz ve Rus uçakları karşı karşıya!

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait savaş uçakları, Rus savaş uçaklarından kaynaklanan tehdide karşı NATO hava sahasını savunmak amacıyla 48 saatten kısa bir süre içinde iki kez havalanmak zorunda kaldı. The Telegraph'ın edindiği bilgilere göre, İngiliz Typhoon jetleri bu hafta Kremlin'e ait uçakların NATO sınırına fazla yaklaşması üzerine iki ayrı olayda alarma geçirildi.

Bu müdahaleler, Donald Trump'ın Vladimir Putin'e karşı sabrını yitirmeye başladığı ve Ukrayna barış görüşmelerinden çekilmekle tehdit ettiği ve 30 saatlik kısa Paskalya Ateşkesi'ne girişle aynı dönemde gerçekleşti.

Bir RAF Typhoon FGR4 uçağı, bir Rus casus uçağını engellemek üzere Polonya'daki Malbork hava üssünden havalanıyor. Kaynak: Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı.

BALTIK DENİZİ ÜZERİNDE HAVALANDI

Salı günü, Polonya'daki Malbork hava üssünde konuşlanmış iki Typhoon uçağı, Baltık Denizi üzerinde bir Rus casus uçağını engellemek üzere havalandı.Bundan 48 saatten daha kısa bir süre sonra, Kaliningrad'dan (Polonya ile Litvanya arasında kalan Rus toprağı) kalkış yapan kimliği belirsiz bir uçağı engellemek için başka iki Typhoon daha gönderildi.

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Savunma Bakan Yardımcısı Luke Pollard, The Telegraph’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Birleşik Krallık, NATO'ya olan bağlılığında sarsılmazdır. Rusya’nın saldırganlığı artarken ve güvenlik tehditleri yükselirken, müttefiklerimize güvence vermek, düşmanları caydırmak ve ulusal güvenliğimizi korumak için değişim planımız doğrultusunda harekete geçiyoruz. Bu görev, İsveç ile omuz omuza hareket etme ve NATO hava sahasını nerede ve ne zaman gerekirse savunma yeteneğimizi gösteriyor. Bu da hem ülkemizde güvenliğimizi hem de yurt dışında gücümüzü pekiştiriyor.

Typhoon'lar da dahil olmak üzere altı RAF uçağı, üç hafta önce İsveç hava kuvvetleriyle ortak bir savunma operasyonu kapsamında Polonya'ya konuşlandırıldı. Kaynak: Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı.

ALTI UÇAKLIK FİLONUN PARÇASI

Bu uçaklar, yalnızca üç hafta önce İsveç hava kuvvetiyle ortak bir savunma operasyonu kapsamında Polonya'ya konuşlandırılmış altı uçaklık bir filonun parçası.Normalde İskoçya'daki RAF Lossiemouth üssünde bulunan uçaklara yaklaşık 200 İngiliz askeri personel de eşlik ediyor.

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Uçakların konuşlandırılması sırasında, Kanat Komutanı Christopher Jacob, "Her türlü tehdide karşı koruma sağlamak üzere savunma ve caydırıcılık görevini yerine getireceklerini" söylemişti.

'RUSYA, DAHA SALDIRGAN'

Rusya, İngiliz basınına göre üç yıl önce Ukrayna'yı işgalinden bu yana, NATO ülkelerinin hava savunmalarını test etmekte giderek daha saldırgan bir tavır sergiliyor.

Kasım ayında, Lossiemouth’tan iki jet, Birleşik Krallık hava sahasına yaklaşan bir Rus bombardıman uçağını engellemek üzere havalandı.Şubat ayında ise Norveç hava kuvveti, Arktik Daire’de Kremlin’e ait iki bombardıman uçağı ile onlara eşlik eden savaş uçaklarını engellemek için F-35 jetlerini görevlendirdi.

TRUMP'IN SÖZLERİ, PUTİN'İN KISA ATEŞKESİ

Trump, bu hafta başında, Moskova'nın yaklaşımına karşı sabrının tükendiğini ima ederek müzakerelerden çekilmeyi düşündüğünü açıkladı. Bu gelişmenin ve 48 saatlik gerilimin ardından Cumartesi günü Putin, Hristiyanların kutsal Paskalya Bayramı sebebiyle Cumartesi 18.00'den Pazartesi 00.00'a kadar 30 saatlik bir ateşkes ilan etti.

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Geçen ay, Putin, ABD’nin önerdiği ve Kiev tarafından kabul edilen ateşkesi reddetmiş ve o zamandan bu yana Ukraynalı sivillere yönelik bombardımanlara devam etmişti.Britanya ve diğer Avrupa ile Batılı ülkeler, bir barış anlaşması sağlanması halinde Ukrayna'ya barış gücü göndermek üzere 'gönüllü ülkeler koalisyonu' oluşturdu.

Anlaşmaya göre, Birleşik Krallık ve diğer müttefik ülkelerden askerler, Rusya'nın Ukrayna'yı yeniden işgal etmeye kalkışmasını önlemek amacıyla Ukrayna'da konuşlanacak.

Başbakan Sir Keir Starmer, ABD'yi bu planın "güvence sağlayıcısı" olmaya ikna etmeye çalışıyor; yani yeni bir Rus saldırısı durumunda devreye girmesi bekleniyor.