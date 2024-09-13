Narin'in babası Arif Güran CNN Türk'e konuştu: Nevzat Bahtiyar'ın 80 bin TL için öldürdüğünü düşünüyorum



Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) babası Arif Güran CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Arif Güran'ın açıklamaları özetle şöyle: Devletimiz gereken her şeyi yapıyor, yapmaya da devam ediyor. İnşallah katil kim ortaya çıkacak. Allah razı olsun bir acılı baba için ne gerekiyorsa jandarma onu yaptı. Bu bir soruşturma ve devlet sonuna kadar götürecek. Kim suçlu kim değil göreceğiz. Ben de sizin kadar biliyorum. Ben ifademe başvurduklarında söylediklerimi söylüyorum yine.

Ben çocuklarımın içinde Narin'i farklı görürdüm. Diğerleri bir şey istediğinde yok derdim ama Narin'e diyemezdim. Ben kızım bunu hak etmedi. Neden, niçin bunu hiçbir çocuk hak etmez. Benim Narinim de hak etmez. Narin'den önce Tülin'im vardı. Bazı insanların bir şey yapacak gücü yok. Rahatsızdı. Ben sorumsuz bir baba değilim. Çocuklarım için ne gerekiyorsa yapıyorum.

KÖYLERDE İSİMSİZ YÜZLERCE MEZAR VAR

Köylerde isimsiz yüzlerce mezar var. Sorulduğunda zaten kendimden geçmiştim. Orada benim kızımın sadece mezar taşı değil birçok mezarın taşı yok. Köylerde mezarlıklar böyle. Büyükşehirlerdeki gibi değil. Bunu kızımıza bir şey yapmışız buna mı getiriliyorlar anlamıyorum ki.

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Nevzat ile husumetimiz yoktu. Bir araba sıkıntımız olmuştu ama bu adam bu olaydan sonra her gece gelip benim yanıma oturmuştur. Niye kızımın yerini bildiği halde söylemiyor da, devlet bulduktan sonra söylüyor.

NEVZAT NARİN'İ 80 BİN TL İÇİN Mİ ÖLDÜRDÜ?

Ben artık böyle düşünüyorum. Yüzüme bakan bir insan bunu yapıyorsa, bunu da beklerim. Bu insan her akşam yanımda oturuyordu. Devlet belgelerle kim suçlu diyorsa o suçludur. Süreç devam ediyor.

SALİM İLE ARAMIZDA HUSUMET YOK

Bir aile normal şekilde nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşıyoruz. Ben ağabeyim olsa da Salim ile aynı yaştayız. Aramızda büyük sorunlar olmadı, olmaz da. Bütün hesap kitap ondadır. Bir kavga, bir husumetimiz kesinlikle olmadı. Salim Güran tutuklandıktan sonra bu soruşturma durdu mu durmadı, devam ediyor. Nevzat ortada mıydı yoktu. Bugün 9 kişinin tutuklanmasıyla bile soruşturma durmadı. Bir kardeş gözüyle baktığım zaman inanamıyorum. Devlet gözü ile baktıktan sonra belgeler var, araştırmalar var.

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BİR ANNE NASIL EVLADINA KIYAR

Bir anne nasıl evladına kıyar. Öyle bir dünya mı var? Hangi çağda yaşıyoruz? Hangi kardeş bir çocuğa kıyar. Biz kültürlü bir aileyiz. Saklayacak gizleyecek bir aile değiliz. Ben inanıyorum ki devlet bunu ortaya çıkaracak. Bir insan eşine güvenmiyorsa yaşamasın. Ben 20 yıldan fazla ömür geçirdim. Güvenmiyorsam neden bu kadar zaman geçireyim. Bugün devletin merceği var, devlet gerçeği ortaya çıkaracak.

Nevzatların suyu yok. Evi yamaçta olduğu için ona rahat gelmiyor. O en sonda olduğu için, ona su geç geliyor. Ve o insanın suyu genelde ona benden gidiyor. Annesi de kendisi de oradan alıyor. Camiye kadar vatandaşlara su veriyorum. Ben ömrü hayatımda kimseye zarar vermedim. Bir insan beni tanımışsa ona faydam olmuştur. Nevzat her akşam evde çay yaparım gelir çay içer benimle. O sözde iddia ettiği Salim Güran sana verdiyse cenazeyi, kızımı götürmeseydin, jandarmaya verseydin. Muhtar aşağıda tarlayla uğraşır, yukarıyla uğraşır, bizden çok işi var. Kafasını kaşıyacak vakti bile yok.

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Çevremiz fazladır. Ben Batman'a gittim, bir kardeşim Mardin tarafına gitmiş. Genelde büyük ağabeyim hazırlıklar için burada. Biz çoğunlukla köyde değiliz zaten. Fuat Güran mesela olaydan 2 gün sonra geldi olaydan sonra. Baran Erzurum'dan geldi. Enes Malatya'daydı. Gece geldi. Zaten oğlum akşama kadar yattı, o da tutuklu.

SALİM'DEN NEDEN KORKAYIM?

Salim benim kardeşim, ben Salim'den neden korkayım? Aramızda 1 yaş var. Aynı anda askerlik yaptık. Ben Salim'den neden korkayım? Salim öcü değil. Salim bu tarlayı sular, o tarlayı sular böyle yaşar. Çalışan o. Biz ona eziyet ediyoruz yani. Ben tarlada gidip çalışmıyorum yani.

10 kardeşiz, 1300 dönüm arazi sürüyoruz. Salim bu tapuların arazinin sahibi değil ki. Salim'in bu köyde böyle bir hükmü yok. Salim muhtar. Zenginse 94 model arabaya neden binsin.

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Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında “suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin’in amcası Fuat Güran’ın eşi H.G., gözaltına alındı. H.G.’nin Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nda sorgusu sürüyor.