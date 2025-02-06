Namaz kılmak için mescide girdi, gözlerine inanamadı: 'İlk başta inanmak istemedim'

Kemer ilçesine bağlı Göynük Turizm Merkezi'nde yaz aylarında yerli halk ve turistler tarafından sıkça ziyaret edilen "Dinopark"ta (Tema Park) tuvalet alanının mescide dönüştürülmesi tepkilere neden oldu. Isparta'dan ailesiyle birlikte yarı yıl tatilinde söz konusu işletmeye gelen Şükrü Altuğ, namaz vaktine ibadetini yapmak için mescit aramaya başladı.

Vaktin daralmasıyla birlikte Altuğ, kapısında Mescit yazan alana girip namazını kıldı.

Altuğ, bir süre sonra alandaki dikkatlice inceleyince kabinler ve tuvalet giderlerini görünce şok oldu. Alanı cep telefonuyla görüntüleyen Altuğ, CİMER'e şikayette bulundu.

Parkta çekilen görüntülerde, daha önce tuvalet olarak kullanılan alanın kapıları ve ayrı bölümleri hala mevcutken, duvarlarda Arapça yazılı motifler yer aldığı görüldü. Ayrıca, bazı tuvalet giderlerinin izleri görünürken, bazıları ise duvar kenarlarına yerleştirilen tahta parçalarıyla kapatıldığı görüldü.

Mescit içinde, tuvaletten önce kalma lavaboların ise olduğu gibi durduğu görülüyor.

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Alanının giriş kapısına "Mescit" yazısının asıldığı da gözlerden kaçmadı.

"İLK BAŞTA İNANMAK İSTEMEDİM"

Yaşadıklarını anlatan Şükrü Altuğ, ailesiyle birlikte yarı yıl tatili için Isparta'dan Antalya'ya geldiklerini belirterek, "Çocuklarımın rahatça eğlenebileceği bir yer araştırırken, Kemer yolu üzerinde bir mekâna gittik. Alan güzeldi, gezdik, dolaştık. Daha sonra namaz vakti geldi ancak vakit dar olduğu için yönlendirme levhalarını fark edemedik. Çalışanlara sorduktan sonra bölgenin en sonunda bir yer bulduk. Kapısında 'Mescit' yazıyordu, bu yüzden tereddüt etmeden içeri girdik. Vakit az olduğu için hemen namazıma başladım. Namazımı kıldıktan sonra ailem buranın mescit değil, aslında tuvalet olduğunu söyledi. İlk başta inanmak istemedim. İçeriyi daha dikkatli incelediğimde farklı bölmeler olduğunu fark ettim; soyunma kabinlerine benziyordu ve sonradan mescide çevrilmiş olabileceğini düşündüm. Ancak daha ayrıntılı baktığımda tuvalet giderlerini gördüm ve buranın eskiden mutfak gibi kullanılmış bir alan olduğunu fark ettim" dedi.

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"BU ORTAMDA NAMAZ KILINCA İÇİM HİÇ RAHAT ETMEDİ"

Gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu da aktaran Altuğ, şunları söyledi:

"Mescitler, Müslümanlar için büyük önem taşır. Allah'a ibadet edilen yerlerdir ve en şerefli mekânlar arasında kabul edilir. Bu nedenle, mescitlere "Allah'ın evi" denir. Böyle bir yerin tuvaletten çevrildiğini görünce büyük bir şok yaşadık ve derin bir üzüntü hissettik. Üstelik bu güne kadar böylesine turistik bir yerde kimsenin bu durumu fark etmemesi ve dile getirmemesi bizi daha da şaşırttı. Olayın hemen ardından CİMER üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, ertesi gün ise Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrı ayrı şikâyette bulundum. Bu, Müslümanlara yapılan büyük bir saygısızlık ve hakarettir. Orada bir mescit olmasaydı bile, ben ceketimi yere serip namazımı kılardım. Ancak bu ortamda namaz kılınca içim hiç rahat etmedi. Allah affetsin, böyle bir yerde kılınan namazın kabul olup olmadığı konusunda endişelerim var. İçeride koku olmasa bile ortamın görüntüsü bile insanı tiksindiriyordu. Yerde halılar var ama ortam son derece uygunsuzdu. Psikolojik olarak büyük bir rahatsızlık yaşadık ve neye uğradığımızı anlayamadık. O anda yetkililere bir şey söylemedim ama bölgeyi detaylıca inceledim ve fotoğraflarını çektim. Bu olayın üstü kapatılmamalı, sorumlular en ağır cezaları almalıdır. Yetkililerden bu konuyu titizlikle takip etmelerini ve derhal bir çözüm bulmalarını talep ediyorum."

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KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ, İPTALİ SAĞLANDI

Kemer Kaymakamlığı söz konusu şikayetin ardından harekete geçti. İşletmede inceleme yapan ekipler, söz konusu dönüşümün iptal edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, şikayet sonrası konuyla ivedi olarak ilgilenildiğini ve işletmeye gereken uyarıyı yaptıklarını söyledi. Solmaz, işletme yetkililerinin mescidin kullanılmadığını bildirmesine rağmen yapının iptalinin gerçekleşeceğini ve süreci takip ettiklerini belirtti.