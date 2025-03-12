Naci Görür yeniden uyardı: Çok sıkıştı, deprem bekliyoruz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.

"CİDDİ BİR SIKINTI BİLDİRİMİ YOK"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen depremin tüm ilçelerde hissedildiğini belirtti.

Çelik, "İlk bilgilere göre ilçe merkezleri ve köylerimizde ciddi bir sıkıntı bildirimi veya tespiti bulunmamaktadır. Ancak köylerimiz dahil tüm yerleşim birimlerinde durum tespiti yapmak amacıyla ekiplerimiz görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun, Rabbim tüm afetlerden şehrimizi ve ülkemizi muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda Görür, şu ifadelere yer verdi:

Haberin Devamı