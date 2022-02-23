Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgiliye müebbet hapis

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 22 Mart 2020'de Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Çalışkan tarafından silahla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yusuf Çalışkan için hazırlanan iddianamede, Dilek Kaya'yı tabancasıyla öldüren sanık hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDETTE UYGULAMIŞ

Diyarbakır 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Yusuf Çalışkan, erkek arkadaşı tarafından vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakılan Mutlu, annesi Hanım, ablası Songül Kaya ve tarafların avukatları hazır bulundu. Savcılığın mütalaasını okumasının ardından Kaya ailesinin avukatları söz aldı. Avukatlar, sanığın fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığının whatsap yazışmalarında ve adli tıp raporunda tespit edildiğini, tüm bulgulara göre sanığın doğrudan kasıtla ve kıskançlıkla Dilek'i öldürdüğünü söyledi. Avukatlar, mahkemenin 'takdiri indirimi' uygulamamasını ve TCK 266 madde uyarınca da sanığın cezasının artırılmasını talep etti.

'OLAY KAZAYLA OLDU'

Sanık Yusuf Çalışkan savunmasında, Dilek'i kasten öldürmediğini belirterek, "Kıskançlık yüzünden Dilek ile tartıştık. Bağrışmalar yüksek sesleydi. İkimizde de kıskançlık vardı. Dilek, o esnada sinir krizi geçirerek bana hakaret etti. Mutfaktan çıkınca kolumu ve omuzumu tuttu, o esnada yuvarlandık ve silah ateş aldı. Alkol almıştık, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Dilek'i kasten öldürmedim. Yaşanan bir kazaydı. Çok pişmanım" dedi.

Sanığın avukatları da olayın kazayla meydana geldiğini ve öldürme kastının olmadığını savundu. Sanık Yusuf Çalışkan ifadesine başlarken Dilek Kaya'nın ailesi mahkeme salonunu terk etti.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, 'Sanık Yusuf Çalışkan'ın üzerine atılı maktul Dilek Kaya'ya yönelik 'kasten öldürme' suçunu işlediği sabit olmakla, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, sanığın güttüğü amaç ve saik, yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kastının yoğunluğu göz önüne alınarak müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına' karar verdi.