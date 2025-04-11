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Müteahhide kızdı evini yaktı! Kırklareli'nde satın aldığı evde sürekli sorunlarla karşılaşan vatandaş evi ateşe verdi

11.04.2025 - 14:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Hamza DALGIÇ/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)-

Müteahhide kızdı evini yaktı! Kırklareli'nde satın aldığı evde sürekli sorunlarla karşılaşan vatandaş evi ateşe verdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Hüseyin Durmaz, oturduğu apartmanın müteahhidine kızıp, 5'inci kattaki dairesini ateşe verdi. Evinde zarar oluşan Durmaz, "Evi yaktım çünkü doğal gaz peteği aşağı düştü, parkeler şişti, alçısı berbat durumda. Böyle müteahhitlik olur mu" dedi.

Lüleburgaz'da iş yeri bulunan elektrikçi Hüseyin Durmaz, Cumhuriyet Mahallesi Eylül Sokak'taki siteden bir süre önce daire satın aldı. Apartmanın 5'inci katında oturan Durmaz, evinde sorunlar yaşamaya başladı. Durmaz, müteahhide kızıp, evini ateşe verdi. Daireden çıkan dumanları gören komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, evde zarar oluştu.

Müteahhide kızdı evini yaktı Kırklarelinde satın aldığı evde sürekli sorunlarla karşılaşan vatandaş evi ateşe verdi

Dairesini aldığı günden beri sorun yaşadığını söyleyen Hüseyin Durmaz, "Evi yaktım çünkü doğal gaz peteği aşağı düştü, parkeler şişti, alçısı berbat durumda. Böyle müteahhitlik olur mu? Böyle iş yapılır mı? Ben emekçi adamım. Adam gibi, insan gibi işimi yaparım. İnsana bir tane zeval gelmesin burada. Daire aldıysam adam gibi, insan gibi işimi yaparım, ekmek kazanırsam adam gibi işimi yaparım" dedi.

Müteahhide kızdı evini yaktı Kırklarelinde satın aldığı evde sürekli sorunlarla karşılaşan vatandaş evi ateşe verdi

Evi tekrar yaptıracağını belirten Durmaz, "İsterse 1 milyon TL param gitsin hiç sıkıntı yok, tekrar yaptıracağım. Bu perdelere 20 bin TL verdim, koltuklara 200 bin TL verdim. Evin eşyalarını kendim aldım ben, yaptıracağım evi tekrar. 1 ay, 2 ay gelmeyeceğim ama yaptıracağım" diye konuştu.

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Müteahhide kızdı evini yaktı Kırklarelinde satın aldığı evde sürekli sorunlarla karşılaşan vatandaş evi ateşe verdi

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