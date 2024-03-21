Müşterini dolandıran kuyumcuyu şikayet edenlerin sayısı 106'ya yükseldi

Bursa'da, kar payı vaadiyle müşterilerinin altınlarını ve dövizlerini emanet alarak dükkanı boşaltıp kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu İbrahim K. (49) ile eşi Özlem K. (45) ve çalışanı Murat Y. (34), adliyeye sevk edildi. İbrahim K.'nin ifadesinde, "Müşterilerden yaklaşık 50 milyon lira topladım. Altın fiyatları yükselince parayı çeviremedim" dediği öğrenilirken, şikayetçi sayısı ise 104'e yükseldi.

Olay, 19 Mart'ta merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu İbrahim K. ile çalışanı Murat Y., iddiaya göre, müşterilerinin yatırım amaçlı satın aldıkları 50 milyon değerinde olan altınları, kar payı vereceğini taahhüt edip emanet almaya başladı. Uygun fiyata döviz de bozan şüpheliler, bir süre sonra müşterilerine, ellerinde nakit olmadığını, daha sonra ödeme yapacaklarını söyleyerek, döviz birikimlerini emanet aldı.

Sabah saatlerinde kuyumcuya giden bir müşteri, dükkanın kapalı olduğunu görünce camdan içeri baktı. Sergilenen altınların da yerinde olmadığını ve dükkanın boşaltıldığını gören kişi, dolandırıldığını anlayıp, ihbarda bulundu. Kısa sürede çok sayıda kişi, dükkanın önünde toplandı. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, mağdurları şikayetçi olmaları için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne yönlendirdi. 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar dolandırıldıklarını öne süren 15 kişinin şikayetiyle, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haberin duyulmasının ardından 55 olan şikayetçi sayısı ise 104'e yükseldi. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, Murat Y.'yi Bursa'da, kuyumcu İbrahim K. ile dükkanın ruhsat sahibi olan eşi Özlem K.'yi Bolu'da yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerden kuyumcu İbrahim K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Müşterilerden yaklaşık 50 milyon lira topladım. Altın fiyatları yükselince parayı çeviremedim. Müşteriler, beni sıkıştırmaya başlayınca dükkanı kapattım. Bolu'ya gittim" dediği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.