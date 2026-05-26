Muş’ta sağanak ve dolu yağışı etkili oldu iş yerlerini su bastı

Muş’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Altyapının yetersiz kaldığı kentte bazı iş yerlerini su basarken, Saray Mahallesi’nde bulunan bir markette büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yağışın ardından ihbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, su tahliye çalışmalarına başladı. Ekipler, zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmaları yapacak.