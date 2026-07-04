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Ayvalık yeni sosyal yaşam alanına kavuşuyor! Başkan Mesut Ergin: Çalışmalar hızla ilerliyor

04.07.2026 - 20:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Baıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yapımı devam eden Yeni Mahalle Sosyal Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında teknik ekipten bilgi alan Başkan Ergin, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin önemli bir sosyal yaşam alanına kavuşacağını söyledi.

1Ayvalık yeni sosyal yaşam alanına kavuşuyor! Başkan Mesut Ergin: Çalışmalar hızla ilerliyor

Uzun yıllar Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi olarak kullanılan alanın mahalleye yakışır bir sosyal yaşam merkezine dönüştürüldüğünü belirten Başkan Mesut Ergin, "Yeni Mahalle'mize kazandırdığımız bu önemli yatırımın tamamlanmasıyla birlikte 2. Yuvamız Ayvalık Çocuk Etkinlik Merkezimiz, Mahalleevlerimiz ve Taziye Evimiz hemşehrilerimizin hizmetinde olacak.

2Ayvalık yeni sosyal yaşam alanına kavuşuyor! Başkan Mesut Ergin: Çalışmalar hızla ilerliyor

Çocuklarımızın güvenle eğitim alabileceği, komşuluk kültürünü güçlendirecek ve her yaştan vatandaşımıza dokunacak örnek bir yaşam alanını Ayvalık'a kazandırıyoruz" dedi.

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3Ayvalık yeni sosyal yaşam alanına kavuşuyor! Başkan Mesut Ergin: Çalışmalar hızla ilerliyor

Yeni Mahalle'nin tam merkezinde yükselen Sosyal Yaşam Merkezi'nin yalnızca fiziki bir yatırım olmadığını vurgulayan Başkan Ergin, sosyal belediyecilik anlayışıyla kentin ihtiyaçlarına yönelik projeleri kararlılıkla hayata geçirdiklerini ifade etti.

4Ayvalık yeni sosyal yaşam alanına kavuşuyor! Başkan Mesut Ergin: Çalışmalar hızla ilerliyor

Ayvalık'ın tüm mahallelerinde yaşam kalitesini artıracak yatırımları sürdürdüklerini belirten Başkan Ergin, "Ayvalık için üretmeye, mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getirecek projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yeni Mahalle Sosyal Yaşam Merkezimiz şimdiden Ayvalık'ımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

5Ayvalık yeni sosyal yaşam alanına kavuşuyor! Başkan Mesut Ergin: Çalışmalar hızla ilerliyor

 

 

6Ayvalık yeni sosyal yaşam alanına kavuşuyor! Başkan Mesut Ergin: Çalışmalar hızla ilerliyor

 

 

7Ayvalık yeni sosyal yaşam alanına kavuşuyor! Başkan Mesut Ergin: Çalışmalar hızla ilerliyor

 

 