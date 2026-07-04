Ayvalık yeni sosyal yaşam alanına kavuşuyor! Başkan Mesut Ergin: Çalışmalar hızla ilerliyor

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Ayvalık'ın tüm mahallelerinde yaşam kalitesini artıracak yatırımları sürdürdüklerini belirten Başkan Ergin, "Ayvalık için üretmeye, mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getirecek projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yeni Mahalle Sosyal Yaşam Merkezimiz şimdiden Ayvalık'ımıza hayırlı olsun" diye konuştu.