Muş’ta havaların ısınmasıyla toy kuşları gelmeye başladı

Muş’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, nesli tehlike altında bulunan toy kuşları (Otis tarda) görüntülendi.

Baharın gelişiyle birlikte ortaya çıkan tür, doğanın önemli zenginlikleri arasında yer alıyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre "Hassas/Duyarlı" (VU) kategorisinde bulunan toy kuşu, dünyanın en ağır uçabilen kuşlarından biri olarak biliniyor.

Tarımsal faaliyetlerin artması, habitat kaybı, yasa dışı avcılık ve elektrik hatları türün en büyük tehditleri arasında yer alıyor. Türkiye’de yaklaşık 500 birey bulunan toy kuşunun 295’i Muş’ta yaşıyor. Bu durum, kenti türün en önemli yaşam alanlarından biri haline getiriyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, toy kuşunun korunması için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirterek, türe zarar verenlere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 90 bin TL idari para cezası uygulandığını hatırlatıldı. Türün korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.