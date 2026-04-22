YÖREX 2026'da Erzurum rüzgarı: Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöresel değerlerin buluştuğu fuarda dadaş kültürü ve gastronomisine yoğun ilgi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Fuarı, 22-26 Nisan 2026 tarihleri arasında ANFAŞ Expo Center’da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöresel değerlerin buluştuğu fuar, hem kültürel mirasın tanıtımı hem de ticari iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform sunuyor.
Türkiye genelinde 81 ilden yüzlerce oda ve borsa, kalkınma ajansı, kooperatif ve firmanın katılım sağladığı organizasyonda; coğrafi işaret tescilli ürünler başta olmak üzere çok sayıda yöresel lezzet ve geleneksel ürün sergileniyor. Fuar, ziyaretçilere Anadolu’nun zengin mutfak kültürünü ve el sanatlarını yakından tanıma fırsatı sunarken, üreticiler için de yeni pazarlara açılma imkânı oluşturuyor.
Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin’in yanı sıra, Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Zeki Durak ile çok sayıda oda ve borsa başkanı, kamu temsilcisi ve sektör paydaşı katıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda, coğrafi işaretli ürünlerin korunması, markalaşması ve uluslararası pazarlarda daha güçlü yer edinmesi konuları ön plana çıktı.
Fuarın en çok ilgi gören alanlarından biri ise Erzurum standı oldu. Gastronomi alanında Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olarak öne çıkan Erzurum; köklü kültürü, zengin mutfağı ve tescilli ürünleriyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dikkatleri üzerine çeken Erzurum standı, fuarın en çok ziyaret edilen ve beğeni toplayan bölümlerinden biri olarak öne çıktı.
Program kapsamında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi tarafından sahnelenen Erzurum barı gösterisi, izleyicilerden büyük alkış aldı. Dadaş kültürünün önemli unsurlarından biri olan bar oyunları, fuar alanında görsel bir şölen sunarak Erzurum’un kültürel zenginliğini etkileyici bir şekilde yansıttı.
Açılışın ardından protokol üyeleri stantları ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi. Erzurum standını ziyaret eden misafirlere; coğrafi işaret belgeli Erzurum su böreği, kadayıf dolması, pekmezli baklava ve cağ kebabı başta olmak üzere birçok yöresel ürün ikram edildi. Sunulan lezzetler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanırken Erzurum mutfağının tanıtımına önemli katkı sağladı.
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi Hakan Oral, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede Erzurum’un gastronomi alanındaki gücüne dikkat çekti. Oral, şehirde tescil edilmiş 61 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu belirterek, bu ürünlerin hem ekonomik değer oluşturduğunu hem de kültürel mirasın korunmasına katkı sağladığını ifade etti. Erzurum’un sahip olduğu bu zenginliği daha geniş kitlelere tanıtmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.
YÖREX’in yalnızca bir tanıtım organizasyonu olmadığını belirten Oral, aynı zamanda ticari iş birliklerinin gelişmesine katkı sunduğunu ifade ederek, yerel üreticilerin ulusal ve uluslararası alıcılarla buluşmasının önemine değindi. Erzurum standının yoğun ilgi görmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Öte yandan fuar kapsamında oluşturulan B2B görüşme alanı da katılımcılara önemli fırsatlar sunuyor.
Yerel üreticiler; perakende zincirleri, büyük alım grupları ve e-ticaret platformlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirerek yeni iş bağlantıları kurma imkânı buluyor.
Bu yönüyle YÖREX 2026, Türkiye’nin yöresel ürünlerini sadece tanıtmakla kalmayıp ekonomik değere dönüştüren önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.