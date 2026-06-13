Telefon bağımlılığından bu sayede kurtuldu! 'Hayatım birden bire değişti'

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Sanal medya başta olmak üzere tüm kötü alışkanlıklardan güvercin hobisi sayesinde uzak durduğunu kaydeden Gülcü, "Buradaki kuşların birçoğunu kendi damızlık kümesinde elde ettim. Bu vesileyle onlara bir baba edasıyla bakıyorum. Sevgi ile ilgileniyorum" dedi.