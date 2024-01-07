Murat Kurum'dan adaylık sonrası ilk açıklama: 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz

Murat Kurum adaylığının açıklanmasının ardından ilk açıklamasını AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

"İLK YOLCULUĞUN ADIMINI BUGÜN ATIYORUZ"

Murat Kurum'un açıklaması şöyle: Öncelikle hepinizi saygı ile hürmetle selamlıyorum. AK Parti’mizin il teşkilatına, İstanbul il teşkilatına hoş geldiniz. Bizi izleyen tüm İstanbullu dostlarımız sevgi ile selamlıyorum. Bugün gerçekten heyecanlıyız, coşkuluyuz, çünkü herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz. Çünkü her sokağının kıymetinin bilindiği bir İstanbul’u arzuluyoruz. Şimdi İstanbul sadece İstanbul diyoruz ve işte buradaki yol arkadaşlarımla teşkilatlarımızla kutlu bir yolculuğun hayırlı bir yolculuğun ilk adımını bugün hep birlikte atıyoruz.

Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Davamızın lideri Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı olarak ilan edildik. Böyle yüce görev için bizi aday gösteren sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Başta MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur ittifakımızın tüm paydaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

Aylar öncesinden yeniden İstanbul diyerek İstanbul teşkilatımız tüm arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Ana kadememize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ilçe teşkilatlarımıza, mahalledeki uç beylerimize, mahalle teşkilatlarımıza, aşkla gönülle çalışan tüm dava arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Benden duasını esirgemeyen canım anneme ve babama her zaman yanımda olan bana destek veren sevgili eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum.

İSTANBUL'UN DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

Başta İstanbul’umuzun efsane belediye başkanı bu şehre sevdalı liderimize sayın Cumhurbaşkanımıza ve geçmişten bu yana bu güzel şehre hizmet etmiş dava arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sevgili başkanımız merhum Kadir Topbaş abimizi rahmetle yad ediyorum. Sevgili İstanbullular, İstanbul’a aday olmak büyük bir onur, büyük bir sorumluluk. İstanbul öyle bir şehir ki dünyada eşi benzeri yok. İkide denizi, iki kıtayı, iklimleri, medeniyetleri buluşturan bir şehir. İstanbul’da Mekke, Medine’nin emanetleri var. Kudüs’ün ruhu var. Bağdat’ın Şam’ın Semerkant’ın ilmi var. Hepimiz kendi özümüzü burada buluşumuz. Ticaretimizin lokomotifi İstanbul’umuz. Bizim tarihimiz, bugünümüz, yarınımız. Böyle bir şehir nasıl iftihar tablosu olmasın, işte biz bu derece kıymetli, özen gösterilmesi gereken bir şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Sorumluluğumuzu çok iyi biliyoruz.

Haberin Devamı

Aydınlık yarınlarımız için hep birlikte geliyoruz. Gerçek belediyecilik önce vatandaşımızın hanesinde olmaktır. Onun yanı başında olmaktır, dertleri ile dertlenmek, sorunlarını çözmektir. Çözünceye kadar da onun yanından ayrılmamaktır. Bunu en iyi bilen ve yapan kimdir? Bizim teşkilatlarımızdır. Buradaki değerli arkadaşlarımdır, sizlersiniz, ben her birinizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

5 YILLIK FETRET DÖNEMİNİ BİTİRECEĞİZ

Yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza sevdamız İstanbul’u, heyecanımızı, hayallerimiz hep birlikte anlatacağız. Hep birlikte düşüneceğiz, beraber çalışacağız. Hep birlikte İstanbul’un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Aziz İstanbullular ülkeme daima hizmet ettim, bizi arayanlar hep bir işin başında buldular. TOKİ’de ve Emlak Konut’ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için insanımızın güvenli yaşam alanlarında hayat sürmesi için 20 yıl boyunca çalıştık. Bu tecrübe ile Bakanlık dönemimizde Anadolu’nun ve İstanbul’un 4 bir yanında insanımızın hayatına dokunan hizmetler yaptık. Kentsel dönüşüm projeleri yaptık. Yeni yeşil sanayi alanlarının kent meydanlarının inşası, afetlerin ardından yüzbinlerce yuvanın bu millete kazandırılması gibi eserlerle 81 ilimizin hemen hemen tüm ilçelerinde insanımızla bir olduk, beraber olduk ve işin sonunda da onların dualarını aldık. Bu aziz şehrin 39 ilçesinde imzamız var.

Haberin Devamı

KOLLARIMIZI BOŞ YERE SIVAMADIK

7 tepesinde alın terimiz var. Biz iyi günde, kötü günde teşkilatlarımızla birlikte daima İstanbulluların yanında olduk, Kartal’da Kağıthane’de, Marmara Denizi’nde, Silivri’de, Avcılar’da ekip olarak biz vardık. Ümraniye’de, Üsküdar’da, Esenler’de biz, Fikirtepe’de, Pendik’te biz vardık. Biz kollarımızı öyle boş yere sıvamadık. Afetlerde milletimiz için sıvadık. Müsilaj oldu giderilmesi için bu sorunun çözümü için, kentsel dönüşüm için kolları sıvadık. Biz kolları mülkiyet sorunlarının çözümü için, yeni sosyal konutlar için, kadınlarımızın, çocukların yarınları için sıvadık. 50 yıl, 100 yıl sonrasını düşündük. İstanbul Finans Merkez’imizi bu şehrimize armağan ettik. Biz İstanbul’un kültüründe de sanatında da vardık. Eleştiriler yaptılar ama biz sessizce çalıştık. İstanbul’da 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçeleri yaptık.

Haberin Devamı

ULAŞIM ÇİLESİ BİTENE KADAR DURMAYACAĞIZ

Biz bahanelerin arkasına sığınmadık, farklı gündemler peşinde asla ve asla koşmadık. Altını çizerek İstanbullu hemşerilerime söylüyorum. Bunlar yaptıklarımızın sadece küçük bir özetiydi. Bunları alt alta topladığınızda bile mevcut büyükşehir belediye yönetiminin 5 yılda yaptığı işlerin kat ve kat fazlasını yaptığımızı göreceksiniz. İşte bizim ekibimizin İstanbul tecrübesi bu. Şimdi motivasyonumuz sadece İstanbul olacak. Bu şehre hizmet etmek aşk ister, sevda ister. Bunu biz Cumhurbaşkanımızdan gördük. Yine aynı ruhla 94 ruhuyla Türkiye yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbul’umuza kazandıracağız. Tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Ulaşım çilesi bitene kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağız.

DEĞİŞİM ZAMANI GELMİŞTİR

İstanbul’da artık değişim zamanı gelmiştir. Biz ekibimizle, arkadaşlarımızla hep birlikte İstanbul’da çok şeyi değiştireceğiz, İstanbul’u özüne döndüreceğiz. Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir. Bizim rakibimiz İstanbul’a karşı ilgisizliktir. Bizim rakibimiz ihmalkarlıktır. Bizim rakibimiz algı belediyeciliğidir, bizim rakibimiz İstanbul’da oluşan karmaşa ve sistemsizliktir. Bizim rakibimiz İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar, İstanbul’umuzu duraklama dönemine sokanlardır. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul’da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş yeniden yükseliş dönemi başlayacak.

İSTANBUL'UN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM

İstanbul’da sistemsizlik son bulacak. Arada bir İstanbul’da olayım demek yok. İstanbul’un her anında hep yanında olacağız. İhmalkarlık dönemi bitecek, İstanbul’un yarınları için hareket ederken, kadınlarla, gençlerimizle çalışacağız. Bu hareket bir kadın hareketi olacak, gençlik hareketi olacak.

Enerjimizi bizi ilgilendirmeyen konulara değil İstanbul için çalışmaya harcayacağız, özverisizlik dönemi bitecek. AK belediyeciliğin üç büyük kelimesi vardır. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Biz keyfimiz için değil, kentimiz için çalışacağız. Kendi geleceğim için değil, İstanbul’un geleceği için çalışacağım.