Murat Kurum: İlk işini kuran 100 bin kadınımıza 'İBB'den 100 bin lira işini geliştir' diyeceğiz

Murat Kurum, "Biz kollarımızı boş yere sıvamayız. Biz söz verdik mi yaparız. Biz kollarımızı sıvadık mı, o kollar Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'daki sellerdeki vatandaşımızın, afetzede kardeşlerimizin işlerini yapmak için sarılır.Biz kollarımızı sıvadık mı asrın felaketinde 3 ayda 11 ilimizde 180 bin konutun şantiyesini, inşasını başlatmak için sıvarız. Biz kollarımızı öyle boş yere sıvamayız. Bizim kollarımız sıvandı mı millete sarılır" dedi.

"İLK İŞİNİ KURAN 100 BİN KADINIMIZA, 100 BİN LİRA SERMAYE VERECEĞİZ"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa’da kadın girişimcilerin katılımıyla düzenlenen kahvaltı programında biraraya geldi.Murat Kurum,"Kıymetli hanım kardeşlerim emeğinizin hakkı asla ödenemez, biz açıkladığımız İstanbul vizyonuyla; göreceksiniz, annelerimizin hizmetkarı olacağız, yol arkadaşı olacağız, dert ortağı olacağız.Bu vizyon bir gençlik hareketi olacak. Bu vizyon bir kadın hareketi olacak dedik. Biz tüm ilçelerimizde Başakşehir'de Arnavutköy'de 39 ilçemizde kadınlarımızı heyecanını motivasyonunu görüyoruz. Sizlere güveniyoruz. Bu güven nereden geliyor? Sizlere bunu bir ifadeyle anlatmak istiyorum."Bir kadına doğru ayakkabıyı verin, gider o tek ayakkabıyla bütün dünyayı yürür ve fetheder". İşte biz de diyoruz. İstanbul’un bu cesur kadınları, artık bu şehrin işveren kadınları olacaklar, yeni dönemin aktörleri olacaklar. Sizler; hangi sektörde iş yapmak isterseniz, biz tam o karar noktasında hemen yanınızda olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'İBB’den 100 bin lira işini geliştir' diyeceğiz. 'Gözün arkada kalmasın Murat evladın, Murat kardeşin, Büyükşehir burada' diyeceğiz. Buradaki girişimci hanımefendilerimiz gibi işini kuracak hanımefendiler, vereceğimiz sermayelerle, İSMEK’te vereceğimiz eğitimlerle, desteklerle kendi işini kurabilecek. Hane ekonomisine destek olacak, çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirebilmek için bir mücadele verecek ve biz de ona katkı sunmuş olacağız, onun mutluluğuna, duasına şahitlik etmiş olacağız. Biz başta kadın emeklilerimiz olmak üzere, tüm emeklilerimizin her anında hep yanlarında olacağız, gerçek belediyecilik yapacağız.Bunun için de; ihtiyaç sahibi emeklilerimizin her ay, İstanbul kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

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"TRAFİK ÇİLESİNİ BİRÇOK ULAŞIM ADIMLARIYLA SÜRATLE ÇÖZECEĞİZ"

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İstanbul'un trafik sorununu çözeceklerinin altını çizen Kurum, "Bugün İstanbul’da; çalışan her bir kadınımız, sizce trafikte kaç saatini kaybediyor? Ben söyleyeyim, tam 288 saatini trafikte kaybediyor.Trafikte günleri maalesef hiç oluyor. Trafik çilesi her bir kardeşinizin ömründen tam 3.5 yıl çalıyor. Eşiniz, çocuğunuz işten, okuldan çıkıyor ama ne zaman eve dönecek belli değil. İstiyoruz ki kadınlarımızın bu zahmeti bitsin. İstiyoruz ki hiçbir annemizin gözü yollarda kalmasın. Bu anlayışla; trafik çilesini, yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım adımlarıyla süratle çözeceğiz. Sizlere rahat bir nefes aldıracağız. Bundan sonra tüm sevdiklerinizle daha çok vakit geçireceksiniz. İstanbul’un keyfini doya doya çıkaracaksınız" şeklinde konuştu.

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"650 BİN YENİ YUVAYI İNŞA EDECEĞİZ"

Kurum, "İstanbul’un en büyük sorunlarından biri de; bir deprem kenti olmasıdır. Sizlere, annelerimize, çocuklarımıza; afete dirençli bir İstanbul inşaa edelim, bir Bayrampaşa inşaa edelim ve bugün 39 ilçemizdeki tüm annelerimiz; 1.5 milyon risk altındaki evde, korku içinde yaşıyor. Hele hele 600 bin evin bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul’un en riskli yerlerinden bir seferberlik alayışıyla başlayarak, her ilçede her mahallede deprem dönüşümünü önceliklendireceğiz. Bu projelerin odağına da komşuluk ilişkilerini yaşatacağımız mahalle kültürünün korunacağı milletimizin mutlu ve huzurlu olacağı tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz. Orada da biz yanınızda olacağız. Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için; yarısı büyükşehirden diyeceğiz, sizlere 700 bin lira hibe, 700 bin lira ve 100 bin lira da taşınma ve kira yardımıyla toplamda 1.5 milyon liralık destek sağlamış olacağız. Yapacağımız konutları sizlerin rızası çerçevesinde 18 ayda size teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"BİZ KOLLARIMIZI ÖYLE BOŞ YERE SIVAMAYIZ"

Murat Kurum, "Biz kollarımızı boş yere sıvamayız. Biz söz verdik mi yaparız. Biz kollarımızı sıvadık mı, o kollar Kastamonu’da, Rize’de, Bartın’daki sellerdeki vatandaşımızın, afetzede kardeşlerimizin işlerini yapmak için sarılır. Biz kollarımızı sıvadık mı Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’deki depremzede kardeşlerimizin konutlarını, yeni yaşam alanlarını bir an önce teslim etmek için sıvarız. Biz kollarımızı sıvadık mı Elazığ'a, Malatya'da İzmir'deki depremzede kardeşlerimizin konutlarını teslim etmek için sıvarız. Biz kollarımızı sıvadık mı asrın felaketinde 3 ayda 11 ilimizde 180 bin konutun şantiyesini, inşasını başlatmak için sıvarız. Biz kollarımızı öyle boş yere sıvamayız. Kollar sıvandı mı millete sarılır" dedi.

"İSTANBULUMUZUN SOKAKLARINI GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ"

Kurum, "Biz İstanbul’umuzda kadınlarımız ne istiyor ona bakıyoruz. Bayrampaşalı annelerimizin endişesine odaklanıyoruz. Bu endişelerden biri de başıboş gezen yüzlerce sokak hayvanıdır. Annelerimiz korku içindedir, çocuklarımız her an tehdit altındadır. Biz göreve gelir gelmez; 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda yapacağız.Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, hayvanlarımıza bakacağız.Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız.Hep birlikte, İstanbulumuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz. İstiyoruz ki, huzur içerisinde belediye otobüsünden inen hanım kardeşim evine güvenle gitsin. Gecenin ikisinde de iniyorsa o güvenliği biz tesis edeceğiz. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına bırakacak" dedi.

"İLKOKUL ÖĞRENCİLERİMİZE ULAŞIMI TAMAMEN ÜCRETSİZ YAPACAĞIZ"

Kurum, "Çocukların İstanbul’unda okul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. Çocuklarımız en güzel şartlarda büyüsün yetişsin ki, bu ülkenin geleceğine Türkiye yüzyılına daha güzel hizmetleri eserleri kazandırsınlar. İlkokul öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Aile kartla 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştiriyoruz. Hem yaşı 0-6’ya çıkarıyoruz hem de eşlerinizin de yani babalarımızın da çocuklarımızla seyahet etme hakkını da tanıyoruz " şeklinde konuştu.(DHA)