Murat Kurum: 7/24 esasıyla çalışan kreşler açacağız

Konuşmasına AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın aday tanıtım etkinliği sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak başlayan Kurum, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı’ya rahmet diledi.

Eğitim Bir-Sen’in ülkemizin en etkili sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunun altını çizen Kurum, ‘’Eğitim çalışanlarının haklarını en iyi şekilde koruyor, geliştiriyorsunuz. Türkiye’nin daha güçlü bir ülke olması için, ‘Yeni Ufuklardan Yeni Umutlara’ diyerek; eğitim noktasında gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz.’’ dedi. Memurların hak arama mücadelesine her zaman destek olduklarını söyleyen Kurum, ‘’İlerlediğimiz tüm sarp yollarda; ‘yerli, milli ve onurlu bir duruşu’ birlikte gösterdik.’’ sözleri ile konuşmasına devam etti. Okulların sorunlarına da değinen Murat Kurum, ‘’Okullarımızın temizlik, güvenlik ve bakımında yanınızda olacağız.’’ dedi. İstanbul’da yaşayan memurlar için ulaşımda iyileştirmelere gideceklerini belirten Kurum, ‘’Çalışan memurlarımızın evlatları için her mahallemizde 7/24 esasıyla çalışacak kreşler yapacağız. Memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere; KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz. Ev sahibi olmanızı elimizden geldiğince kolaylaştıracağız. İBB’den haksız yere çıkartılan tüm kardeşlerimizi tekrar işe alacağız.’’ sözleri ile memurlara ilişkin yapacakları düzenlemeleri anlattı.

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‘’BİRLİĞİMİZİ BERABERLİĞİMİZİ, KARARLILIĞIMIZI KORUYACAĞIZ’’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eğitim Bir-Sen 12.Bölge 7. Dönem 1.Teşkilat Eğitim Programı’na katıldı. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın ve Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz’un karşıladığı Kurum, konuşmasına AK Parti

Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın aday tanıtım etkinliği sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak başladı. Kurum, ‘’Bu menfur saldırıda ağır yaralanan kardeşimize Rabbimizden acil şifalar diliyoruz. Kendisinin güzel haberlerini tüm teşkilatımızla birlikte bekliyoruz, Cenab-ı Allah’a dua ediyoruz. Biz ne suretle olursa olsun, seçim çalışmalarımıza kasteden bu saldırı karşısında; birliğimizi beraberliğimizi, kararlılığımızı koruyacağız. Ve hiç kimsenin bu süreci baltalama çalışmalarına, gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz.’’ dedi.

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‘’ÜLKEMİZİN, MİLLETİMİZİN YARINLARI İÇİN HER ZAMANKİNDEN ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ’’

Murat Kurum, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı’ ya rahmet diledi ve ‘’Hakikaten tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Kardeşimiz şehit oldu. Çünkü kendisi, bu davaya, Büyük Türkiye davasına yüreğiyle, kalbiyle, çalışmalarıyla sonuna kadar hizmet etti. Her şehidin bir mesajı vardır, bize emanetleri vardır. Emanetleri, yakınlarıdır, sevdikleridir. Onun yakınları bizim ailemizdir, kardeşimizdir. Şehidimizin mesajı ise; üzerimize yüklediği sorumluluktur. Bu sorumluluk; ülkemizin, milletimizin yarınları için her zamankinden çok daha fazla çalışmaktır. Ben merhume kardeşimizin değerli eşi, yol arkadaşımız Muharrem Baltacı kardeşimize baş sağlığı diliyorum.’’ sözleriyle duygularını ifade etti.

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‘’EĞİTİM BİR-SEN ÜLKEMİZİN EN ETKİLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN BİRİDİR’’

Eğitim Bir-Sen’de güzel bir ortamda, güzel insanlarla bir arada olduklarını söyleyen Kurum, ‘’Ortak gündemimiz olan İstanbul’umuzu konuşacağız. Ben sizlere baktığımda, Mehmet Akif İnan ağabeyimizi hatırlıyorum. Kendisi, uzun yıllar süren şanlı bir mücadele verdi. Kamu görevlilerinin sendikal haklara kavuşmasını sağladı. Ülkemizde milli iradenin güçlenmesi için canını dişine taktı. Yine sivil toplumun güçlendirilmesi çalışmalarına öncülük etti. Ben değerli ağabeyimiz, şair, mütefekkir Mehmet Akif İnan’ı rahmetle, minnetle yad ediyorum.’’ dedi.

Eğitim Bir-Sen’in kurulduğu günden bu yana kararlılıkla, sabırla ve samimiyetle mücadelesini sürdürerek ülkemizin en etkili sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu belirten Kurum, ‘’Eğitim çalışanlarının haklarını en iyi şekilde koruyor, geliştiriyorsunuz. Türkiye’nin daha güçlü bir ülke olması için, ‘Yeni Ufuklardan Yeni Umutlara’ diyerek; eğitim noktasında gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Türkiye’nin yüzünü ağartan başarılara imza atan bir Eğitim Bir-Sen var.’’ sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

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‘’İLERLEDİĞİMİZ TÜM SARP YOLLARDA ‘YERLİ, MİLLİ VE ONURLU BİR DURUŞU’ BİRLİKTE GÖSTERDİK’’

Her zaman memurların hak arama mücadelesine destek verdiklerini söyleyen Murat Kurum, ‘’İlerlediğimiz tüm sarp yollarda; ‘yerli, milli ve onurlu bir duruşu’ birlikte gösterdik. Öğretmenlerimizin, 15 Temmuz’da alanlara en önde koşmasını asla ve asla unutamayız. Bakanlık dönemimde; nasıl yol arkadaşı olarak birlikte yürüdüysek; belediyede de bizim yol arkadaşımız sizler olacaksınız. Çalışanlarımızın, memurlarımızın haklarına dair iyileştirmeleri birlikte düşünmekle kalmayacağız, birlikte uygulayacağız. Göreve geldiğimizde İstanbul’da düzenlediğiniz özel eğitim programlarına tam destek vereceğiz.’’ dedi.

‘’GÖREVE GELDİĞİMİZDE OKULLARIN HİJYEN, GÜVENLİK VE TEMİZLİK SORUNU KALMAYACAK’’

Okullarda hijyen, güvenlik ve temizlik problemi olduğunu ve müdürlerin bunlarla uğraştığını anlatan Kurum, ‘’Size söz veriyorum. Biz göreve geldiğimizde artık böyle bir sorununuz kalmayacak. Okullarımızın temizlik, güvenlik ve bakımında yanınızda olacağız. Biz bu yükü omuzlarınızdan alacağız ki siz, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çok daha nitelikli faaliyetler yapabilesiniz. Söz yavrularımıza gelmişken, Merhum Turgut Cansever’in o meşhur sözünü bir kez daha anmak istiyorum: ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmezseniz; ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder.’ Bu bakımdan biz; hem şehrimizi hem neslimizi ihya edeceğiz. Neslimizin imarı konusunda hep birlikte çalışacağız.’’ diye konuştu.

‘’ÇALIŞAN MEMURLARIMIZIN EVLATLARI İÇİN 7/24 ESASIYLA ÇALIŞAN KREŞLER AÇACAĞIZ’’

İstanbul’un memurlar için yaşanabilir bir şehir olması için özel bir gayreti ortaya koyacaklarını ifade eden Murat Kurum, ‘’İstanbul’da yaşayan memurlarımız için toplu ulaşımda iyileştirmelere gideceğiz. Çalışan memurlarımızın evlatları için her mahallemizde 7/24 esasıyla çalışacak kreşler yapacağız. Gözünüzü arkada bırakmayacağız. Memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere; KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz. Ev sahibi olmanızı elimizden geldiğince kolaylaştıracağız. İBB’den haksız yere çıkartılan tüm kardeşlerimizi tekrar işe alacağız. Ve bizim yönetimimizde, hiç kimse haksızlığa uğramayacak.’’ sözleriyle memurlarla ilgili yapacakları düzenlemeleri anlattı.

‘’BİZ KARDEŞLER TOPLULUĞUYUZ’’

Eğitim Bir-Senlilerin her zaman milli iradenin yanında durduğunu söyleyen Kurum, ‘’Biz kardeşler topluluğuyuz. Afetlerde de beraberdik. Kardeşlerimizin yuvalarını yaparken de beraberdik. Yine en kritik seçimlerde de yan yanaydık. Sizler hep, milli iradenin yanında oldunuz. Sandıkların güvenliği için uykusuz geceler geçirdiniz. İşte tüm bu zor günlerde, sizleri mazlumların ve milletimizin yanında görmek, bize hep özgüven verdi, azim verdi, gayret verdi.’’ diyerek konuşmasını tamamladı.

‘’ÇIKTIĞINIZ BU YOLCULUKTA BAŞARILAR DİLİYORUZ’’

Eğitim Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı konuşmada, ‘’İstanbul Türkiye’nin göz bebeği. Biz sizi bakanlık döneminden biliyoruz. Deprem bölgesindeki gayretli çalışmalarınız göğsümüzü kabartıyor. Gençliğiniz bu anlamda daha fazla hizmet edebilecek enerjiyi ifade ediyor. Onun için çıktığınız bu yolculukta başarı diliyoruz. Türkiye’nin, İstanbul’un ihtiyacına ilişkin; sizin bu anlamda ihtiyacı karşılayacağınıza dair teşkilattaki tüm arkadaşlarımızın tanıklıkları var, şahitlikleri var, yaptığınız başarılara ilişkin takdirleri var.’’ sözleri ile Murat Kurum’a destek verdi. Kurum’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.