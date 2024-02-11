Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oy versin vermesin her vatandaş başımızın üzerindedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde konuşarak, "Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz. Bizde kibirli dil olmaz.' dedi. Erdoğan, Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyı lanetlediğini belirtirken bir saldırganın da yakalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sevginiz için her birinize teşekkür ediyorum. Tekirdağ bugün başka güzel. Biz Tekirdağ’a yürekten bağlıyız. 3 Kasım 2002’den beri şehrimizi hiçbir zaman ihmal etmedik.

Önümüzde 50 gün var. Bu 50 günü çok iyi değerlendirmemiz gerek. Çok daha fazla Tekirdağlı kardeşimizin gönlüne girmenin yollarını arayacağız. Milletimize karşı asla saygısızlık etmeyeceğiz. Biz ayıran ve ayrıştıran bir anlayışla değil birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Bize oy versin vermesin sandığa giden her bir vatandaşımızın başımızın üzerinde yeri var. Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen başımızın tacıdır. Bizde CHP'nin dediği gibi tıpış tıpış gidip oyunuzu vereceksiniz diyen kibirli bir dil olamaz. Bizde oy tercihleri nedeniyle vatandaşımızı aşağılama olmaz. Bizde sırf kendisine oy vermedi diye depremzedeleri kapı dışarı atmak yok. Bizde CHP gibi milletimizi tehdit etmek olmaz.

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BUNLAR ASFALT DÖKMEMEKLE ÖVÜNEBİLİYOR

Beceriksizlik, iş bilmezlik bunları öyle bir esir almış ki nereye ellerini atsalar orası adeta kuruyor, çöküyor. Vatandaşımız CHP'nin idare ettiği yerlerde klasik belediye hizmetlerini almakta zorlanıyor. Bunlar asfalt dökmemekle övünebiliyor.

TÜM FATURAYI BAY KEMAL'E KESTİLER

Millete parmak sallamadan önce aynanın karşısına geçip acaba biz nerede hata yapıyoruz diye kendilerine sormadılar. Tüm faturayı bay Kemal'e kestiler. Muhalefetin mazisine baktığınızda bunun gibi sayısız skandalla karşılaşırsınız. CHP'nin tarihi milletin değerleriyle kavga etmenin tarihidir.

DEM'LENEREK SEÇİM KAZANMANIN HESABINI YAPIYORLAR

Anadolu insanını hiçbir zaman hürmete ve hizmete layık bulmadılar. Kandil'deki terör elebaşı bunlar için oy istedi. Şimdi DEM'lenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Bunların milli iradeye saygıları yok.

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KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ SALDIRI: BİR KİŞİ YAKALANDI

Dün Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşa şifalar diliyorum. Gerekli tahkikat yürütülmektedir. Türkiye'nin bir güvensizlik ortamına sürüklenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Milletimizin canına kasteden tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Siyaset kurumunun bu konudaki sorumlu tavrını takdirle karşıladığımız ifade etmek istiyorum. Saldırganlardan bir tanesi yakalandı, diğerleri de yakalanacak.

FATMA SEVİM BALTACI KARDEŞİME ALLAH'TAN RAHMET NİYAZ EDİYORUZ

Dün geçirdiği elim bir trafik kazası sonrası vefat eden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diyorum.

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MADDİ ZARARLARI TELAFİ ETMEK MÜMKÜN

Geçen hafta 6 Şubat depreminin sene-i devriyesiydi. Depremzedelerimizle dertleştik, yanlarında olduğumuzu gösterdik. Hükümetimizin bölgeyi ihmal etmeyeceğini ortaya koyduk. Yapımı tamamlanan konutların kuralarını çekerek vatandaşlarımıza teslim ettik. Gideni geri getiremeyiz ama maddi zararları telafi etmek mümkündür. Depreme dayanıklı binalar ve konutlar yapmamız gerekmektedir. Toki vasıtasıyla son 21 yılda 1 milyon 300 binden fazla konut üreterek bu konuda ciddi yol katlettik.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRACAĞIZ

31 Mart'tan sonra hükümet ve belediye el ele vermek suretiyle iş birliği içinde kentsel dönüşüm süreçlerini daha da hızlandıracağız. Tekirdağ'ı ayağa kaldıracağız.

DAHA İTİBARLI DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE

Bizim siyasetteki gayemiz mensubu olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimize aşkla hizmettir. Biz Türkiye'yi bir bütün olarak kalkındırmanın büyütmenin yüceltmenin çabasındayız. Tüm bu mücadeleyi koltuk ya da siyasi ikbal uğruna değil, evlatlarımıza daha müreffeh daha güçlü ve itibarlı bir Türkiye bırakmak için yapıyoruz. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

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