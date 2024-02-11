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Diyarbakır'da silahlı kavga! 1 kişi öldü, kulüp başkanı ile bir vatandaş yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen yaralılardan birinin Silvan Spor Kulübü Başkanı Aslan Umut Bakır olduğu öğrenildi.

11.02.2024 - 17:13 |
Diyarbakır'da silahlı kavga! 1 kişi öldü, kulüp başkanı ile bir vatandaş yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Silvan ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı önünde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tabancaların kullanıldığı kavgada taraflardan M.F.B. (51) ile o sırada yoldan geçen Silvan Spor Kulübü Başkanı Aslan Umut Bakır ve M.M.B.(70) yaralandı.

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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatan polis, 6 boş kovan tespit etti. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan taraflardan Mehmet Faruk Barut (51), sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için morga götürülürken, diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

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