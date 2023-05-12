Muharrem İnce'nin çekilmesi kime yarar? Denklem değişti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimlere üç gün kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce’nin hakkında sosyal medyada gündeme gelen bazı iddialara ilişkin Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önceki gün “Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir. Halil İbrahim soframız İnce’ye hep açıktır. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden” açıklaması gelmişti. Açıklamadan bir süre sonra da Kılıçdaroğlu ile İnce telefonda görüşmüştü. İnce, dün kurmaylarıyla bir toplantı düzenledi, ardından da adaylıktan çekildiğini duyurdu.

‘ÖZEL HAYAT DEĞİL, İFTİRA’

İnce, siyasette son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini belirterek, “Sahte dekontlar, cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar... Bunu FETÖ’cüler yapıyor ama ne yazık ki Türkiye’de ‘muhalif olacağım’ diye bunu paylaşanlar var. Böylesine iftira furyasını bu ülkede hiçbir siyasi görmedi” dedi. Bazı muhalif isimlerin kendisiyle ilgili olduğu iddia edilen görüntüler için “özel hayat” vurgusu yaptığını hatırlatan İnce, “Benim böyle bir görüntüm, böyle bir ses kaydım yok ve özel hayat falan değil, bu iftira. Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Devlet, bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir. Bu ülkenin savcıları, medyası, emniyeti benim itibarımı korumakla görevlidir” diye konuştu.

İnce şöyle devam etti: “‘5 milyon dolarlık banknot dekont’ yazıyor geçiyor adam. Nerede bu savcılar, neredesiniz? Pazar günü bankada 10 milyon lira havale yapıyorlar. Oğlumun üzerine 350 milyon dolar, 8 milyar dolara kadar çıktılar. Devlette bile yok o kadar para. Bu kadar itibar suikastı yapılırken bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim. Ben bu ülkede kamyoncu Şerif’in oğlu fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak yaşadım. Her şeyim ortada. Adam çıkıyor, video düzenliyor. Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa yurt dışından saldırıyor. Bir yandan FETÖ’cüler saldırıyor, bir yandan PKK’lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla. Her gün bir iftira var. Bu kadar dayanıklı olduğumu ben de bilmiyordum.

‘KORKTUĞUM YOK’

Memleket Partisi, Türkiye’nin geleceği için önemlidir, Meclis’te olmalıdır. HDP var, CHP listelerinde 77 Saadet’li, DEVA’lı, Gelecek’li var, bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Meclis’te. Atatürkçü’lerin o Meclis’te olması lazım. Memleket Partisi’ne her evden bir oy istiyorum. Bu atılan iftiralara; saraya giden CHP’liden başlayarak, ‘saraydan para aldı, çekilemez’ diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum; bakın benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan, olmayan ciplerden korktuğum yok. 45 gündür buna direniyorum zaten. En son geldikleri nokta ‘O çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek’ diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye’ye 3’üncü bir seçenek önerdim. ‘Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan’ dedim. Bir kanal açmaya çalıştım, başaramadık. Bahaneleri kalmasın yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum.”

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İnce ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

DENKLEM DEĞİŞTİ

Yurt dışında oy verme süreci 9 Mayıs itibarıyla sona ermişti. İnce’nin adaylıktan çekilmesi, akıllara hem yurt dışından İnce’ye verilen oyların akıbetini hem de 14 Mayıs’ta oy pusulalarında ismi yer alacağı için kendisine atılacak muhtemel oyların ne olacağı sorusunu getirdi. İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda; oy pusulası değiştirilmez. Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz. Çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise 2. turda 2. aday ve 3. aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler bu iki aday arasında gerçekleşir” dedi. AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel ise İnce’nin yaptığı sözlü açıklamanın resmiyette bir anlam ifade etmediğini söylerken, “Sayın İnce, YSK’ya resmi olarak ‘adaylıktan istifa’ dilekçesi sunmaması ve ilk turda yüzde 50+1 oy alması durumunda mazbatayı alır. Ancak istifa dilekçesini YSK’ya sunarsa mazbata alamaz ve bu durumda ikinci sıradaki aday cumhurbaşkanı seçilmiş sayılır” yorumunu yaptı.

"FETÖ YÖNTEMLERİ DEVREDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili açıklama geldi. İnce’nin kararını, “Üzüldüm, keşke yarışa devam etseydi” diye yorumlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi:

“Kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler şimdi de aynı yöntemle Cumhurbaşkanlığına atanmaya çalışılıyor. İşte gördünüz bir adayı çekilmeye mecbur bıraktılar. FETÖ yöntemleri yine iş başında.”

‘ÇAĞRIM HÂLÂ GEÇERLİ BUYURSUN GELSİN’

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı yarışından çekilen İnce’ye sosyal medya hesabından Barış Manço’nun Halil İbrahim Sofrası şarkısını paylaşarak, “Benim çağrım hâlâ geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin...” çağrısında bulundu. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da, “Milletin muhakemesini bulandırmamak adına Sayın Muharrem İncenin adaylıktan çekilmesini olumlu karşılıyorum” açıklamasını yaptı. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise bir televizyon kanalında konuya ilişkin “İstifasına elbette saygı duyuyorum. Ama istifasına götüren bu belden aşağı vuran kendisinin de ifade ettiği, içim acıyarak izledim” dedi. Akşener, “Kılıçdaroğlu’nun davetine de olumlu baktığımı ifade etmek isterim” dedi.

MUHARREM İNCE'NİN ÇEKİLMESİ KİME YARAR?

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini açıklamasının ardından Ankara'da neler konuşuluyor? AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'den bilgileri Dicle Canova aktardı.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ile ilgili kulis bilgilerini ve İnce'nin kararına dair konuşulanları canlı yayında aktardı.

Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:

MHP: MİLLET İTTİFAKI'NA ZARAR VERİR

Hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı tarafından önemli isimlerle görüştüm. Bu çekilme kararının seçime etkisi ne olur, perde arkasında ne olduğuna dair nabız tuttum. Bir MHP'li kurmay böyle bir çekilmenin Millet İttifakı'na zarar vereceğini söyledi. 'Çünkü başından itibaren çok üzerine gidildi, bu seçmen tarafından çok hoş karşılanmaz.' dedi.

MHP'li kaynak, Cumhur İttifakı'na bir zararı olmayacağını ifade etmekte birlikte, Kılıçdaroğlu'na da bir fayda getirmeyeceği görüşünü getirdi. MHP, bu şekilde el çektirmesine tepki olur, seçmen ya sandığa gitmez ya da çok az bir kısmı Sinan Oğan'a kayabileceği yorumunda bulundu.

AK PARTİ: ÇOK TEHLİKELİ BULUYORUZ

AK Parti cephesinde ise bu yöntemle çekilmiş olması, gönül vermiş seçmende 'çok korkutucu bulunur' ifadesiyle karşılaştım. Muharrem İnce'ye korkunç bir kampanya yürütüldüğünün altını çizdi. Bunun Kılıçdaroğlu'nun çevresinde hizalananlarla ifade edilebileceğini söyledi. Yöntem olarak korkutucu olduğu belirtildi. 'Biz siyaseti dizayn etmek için daha önce yapılan operasyonlardan kurtulduğumuzu düşünüyorduk ki böyle bir korkunç baskı oluşturuldu.' denildi. Bunun FETÖ tarafından arkadan sufle verilerek yapıldığını öne sürdü. Siyaset ve Türkiye açısından çok tehlikeli buluyoruz ifadelerini kullandı. Muharrem İnce'ye oy veren seçmenin yeni bir değerlendirme yapacağı bunun Kılıçdaroğlu'na yaramayacağı ifade ediliyor AK Parti ve MHP tarafından.

CHP: ÇİRKİN İFTİRALARI KABUL ETMİYORUZ

CHP kaynakları tepkilere ne diyor? Üst düzey bir partili yetkilisiyle konuştum. 'Bu tür çirkin iftiraları kabul etmiyoruz, siyaset zemininde yapılır. Belden aşağı yapılan siyaseti kabul etmeyiz ve bu provokasyondur' dedi, suçlamaları reddetti. Çekilme kararı için de 'Demokrasi adına bir kayıp' olarak yorumladılar. CHP'ye katılır mı, bir temas olur mu, Genel Başkan görüşür mü bilemiyoruz. Daha önce görüştüler sonuç çıkmadı. Şimdi de kendi taktiri ile çekildi. Seçimde dengeleri etkiler mi? Sinan Oğan ve İnce'ye giden oylar protesto oylardı. Süreç içinde çok ciddi değişim gözledik. Son 2 gün kaldı seçmen değerlendirmesini yapacaktır demekle yetiniyorlar.

İYİ PARTİ: SİNAN OĞAN'A YARAR

İYİ Parti'de ise daha keskin ve net bir görüş var. İnce'nin çekilmesinin iki ayağı olduğunu belirtiyor İYİ Parti kaynakları. Bir çirkin iddialar nezdinde değerlendirmek lazım dedi. İki İnce'nin siyasi kararı. Çirkin iddialar varken çekilmesi yanlış oldu, iğrenç yöntemleri kullananları cesaretlendirdi ifadesini kullandı. Çekilmesi Sinan Oğan'a yarar yorumunda bulundu. İYİ Parti kaynakları 'Çünkü çekilmesinin nedeni düşük oy alacaktı bunu gördü ve ilerideki siyasi beklentilerini gördü ve buna göre pozisyon aldı. Yüzde 1-2'lik oyu almamış oldu' değerlendirmesinde bulundu.