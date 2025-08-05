Muğla'da iki mahalle yeşillendi: Binlerce metrekareye rehabilite edildi

Haberin Devamı

Muğla genelinde çevreyi tehdit eden vahşi depolama alanlarını rehabilite eden Muğla Büyükşehir Belediyesi bu alanları yeniden doğaya kazandırmaya devam ediyor. Menteşe, Marmaris, Kavaklıdere, Milas ve Bodrum’un Gündoğan ve Mumcular Mahalleleri başta olmak üzere pek çok noktada yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 330 bin metrekarelik alan rehabilite edildi.

Bodrum’da 406 Bin 600 metrekarelik alan daha yeşillendirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un Torba ve Dereköy (Peksimet) Mahallelerinde yer alan iki büyük vahşi depolama sahasında hafriyat çalışmalarıyla rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, il genelinde doğaya kazandırılan toplam alan 736 bin 600 metrekareye ulaşacak. Bu da yaklaşık 163 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın atıklardan arındırılarak yeşil alan haline getirilmesi anlamına geliyor. Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımlarıyla hem doğal dengeyi koruyor hem de gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmayı hedefliyor.





Katı atıklar ekonomiye kazandırılıyor



Büyükşehir Belediyesi, rehabilitasyon çalışmalarıyla eş zamanlı olarak Bodrum’un Torba Mahallesinde yapımını tamamladığı Katı Atık Transfer İstasyonunu Ağustos ayı itibariyle faaliyete geçirdi. İlçe belediyeleri tarafından getirilen evsel nitelikli atıklar bu istasyonda toplanarak Büyükşehir Belediyesi’nin düzenli depolama ve enerji üretim tesislerine transfer ediliyor. Toplanan atıklar, ön işlem tesislerinde ayrıştırılırken geri dönüştürülebilir materyaller ekonomiye kazandırılıyor, kalan atıklar ise çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ediliyor.

Haberin Devamı







Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görevli Maden Mühendisi Hasan Yıldız, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Menteşe, Marmaris, Kavaklıdere, Milas ve Bodrum'da toplam 330 bin metrekarelik bahşiş depolama alanını hafriyat toprağı ile bertaraf ederek doğayı yeniden kazandırdık. Bodrum ilçemizde ise Torba ve Peksimet mahallelerinde yer alan iki bahşiş depolama sahasında rehabilitasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından 406 bin 600 metrekarelik alanı ağaçlandırmayı hedefliyoruz. Böylece toplamda 163 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı çevreye ve doğaya kazandırmış olacağız. Ayrıca Torba'da yapımı tamamlanan katı atık transfer istasyonumuz Ağustos ayı itibariyle faaliyete geçti. İlçe Belediyesi'nden gelen evsel atıklar bu istasyonla toplanarak enerji üretim tesislerimize ve düzenli depolama sahalarımıza taşınıyor. Böylece atıklar hem ayrıştırılarak ekonomiyi kazandırılıyor hem de bertaraf ediliyor" dedi.



Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sürdürülen çevre yatırımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Muğla’nın eşsiz doğası, tertemiz havası ve mavisiyle yeşiliyle bir cennet köşesi olduğunu, bu güzel coğrafyayı korumanın herkesin görevi olduğunu belirtti. Aras, bu anlayışla, uzun yıllardır çevreyi tehdit eden vahşi depolama alanlarını rehabilite ederek, doğaya yeniden kazandırdıklarını açıkladı.