Muğla'da genç astroloğun şüpheli ölümü! Kötü koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı
05.09.2025 - 16:28Güncellenme Tarihi:
Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde genç astrolog Saliha Kılıç, kaldığı apartta ölü bulundu. Kılıç'ın vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde tatil yapan 34 yaşındaki astrolog Saliha Kılıç, kaldığı apartta ölü bulundu. Karanfil Sokak'ta bulunan bir apartta kalan Kılıç'tan haber alınamaması ve odadan koku gelmesi üzerine durum otel çalışanları tarafından yetkililere bildirildi.
ODADA ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.