GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuğla'da genç astroloğun şüpheli ölümü! Kötü koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı
HaberlerGündem Haberleri Muğla'da genç astroloğun şüpheli ölümü! Kötü koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Muğla'da genç astroloğun şüpheli ölümü! Kötü koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

05.09.2025 - 16:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muğla'da genç astroloğun şüpheli ölümü! Kötü koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde genç astrolog Saliha Kılıç, kaldığı apartta ölü bulundu. Kılıç'ın vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Muğla'nın  Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde tatil yapan 34 yaşındaki astrolog Saliha Kılıç, kaldığı apartta ölü bulundu. Karanfil Sokak'ta bulunan bir apartta kalan Kılıç'tan haber alınamaması ve odadan koku gelmesi üzerine durum otel çalışanları tarafından yetkililere bildirildi.

Muğlada genç astroloğun şüpheli ölümü Kötü koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

ODADA ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Güncel Haberler

    W20: On yılda, tek misyon: Değişime herkes için öncülük eden kadınlar
    #Gündem

    W20: On yılda, tek misyon: Değişime herkes için öncülük eden kadınlar

    Osmanlı geleneği 453 yıl sonra değişti! Her gün zehir saçıyordu, yeni yöntemle bir ilk
    #Gündem

    Osmanlı geleneği 453 yıl sonra değişti! Her gün zehir saçıyordu, yeni yöntemle bir ilk

    Muğla'da genç astroloğun şüpheli ölümü! Kötü koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı
    #Gündem

    Muğla'da genç astroloğun şüpheli ölümü! Kötü koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı