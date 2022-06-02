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Muğla'da bazı bölgelerde ormanlara giriş yasaklandı

Muğla'nın 9 ilçesinde 15 gün süren ve 52 bin hektar ormanlık alanının kül olmasına neden olan yangınların ardından tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Valilik, havanın ısınması ve yangın riskinin artması nedeniyle bazı bölgelerde ormanlara giriş yasağı getirdi. Orman içi ve yol kenarlarındaki mekanlarda yanıcı maddelerin kullanımı da yasaklandı.

02.06.2022 - 14:09 | | Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
Muğla'da bazı bölgelerde ormanlara giriş yasaklandı

Muğla'nın Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerinde geçen yıl temmuz ayının sonu ve ağustosta çıkan orman yangınlarında yaklaşık 52 bin hektar alan zarar gördü. 62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Yangın gruplarına destek veren 1 kişi yaşamını yitirdi. Söndürme çalışmalarına 12 bin 352 işçi, 2 bin 870 araç, 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA ve 66 TOMA ile Kıyı Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri katıldı.

Valilik, bu yıl orman yangınları konusunda sıkı tedbirler almaya başladı. Havanın ısınmaya başlaması ve orman yangınları riskinin artması nedeniyle bazı bölgelerde ormanlara giriş yasağı getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kent sınırları içerisinde orman ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek, orman yangınlarında ve öncesinde alınması gereken tedbirleri belirleyerek, milli servet olan ormanları yangınlara karşı korumak için orman yangınlarıyla mücadele çalışması yürütülüyor. Turizm sezonunun da başlamasıyla bu kapsamda kent genelinde insan yoğunluğu ve yangın riski olan bölgeler tespit edildi" denildi.

Gökova Körfezi, Ula, Akbük, Datça Reşadiye Yarımadası, Güvercinlik, Göltürkbükü, İztuzu, Köyceğiz Gölü, Dalyan, Göcek, Faralya, Kelebekler Vadisi, Menteşe Kavak ormanları, Yatağan gibi ormanların yoğun bulunduğu çok sayıda bölgeye 31 Ekim'e kadar girişin yasaklandığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belirtilen alanlara yetkili amirin izni alınmadan girilmeyecek, etkinlik ve piknik yapılamayacak, araç park edilemeyecek. Karar kapsamında orman içi ve yol kenarlarında bulunan turizm tesisleri, çadır kamp ve piknik alanları ile düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişekle dilek balon, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanımı da yasaklandı. Mesire alanları ise kapsam dışında bırakıldı. Bölgelerde, denetimler aralıksız sürdürülecek, yasağı ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulanacak."

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