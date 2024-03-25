Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
25.03.2024 - 07:25 |
AFAD’ın açıkladığı bilgilere göre Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde saat 05.04’te 4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.09 km olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 25, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Köyceğiz (Muğla)
Tarih:2024-03-25
Saat:05:04:43 TSİ
Enlem:37.035 N
Boylam:29.02417 E
Derinlik:7.09 km
Detay:https://t.co/dBl38FEJCS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi