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Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

25.03.2024 - 07:25 |
Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

AFAD’ın açıkladığı bilgilere göre Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde saat 05.04’te 4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.09 km olarak belirlendi.

 

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