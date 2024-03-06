Muğla’da 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede, Köyceğiz ilçesine 48 kilometre uzaklıktaki Otmanlar Mahallesi merkez üssü olan ve saat 15.49’da yerin 8.71 km derinliğinde 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi.



Deprem sonrası depremin merkez üssünde ve çevresinde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.