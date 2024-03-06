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Muğla’da 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Denizli sınırındaki Otmanlar Mahallesi merkez üslü saat 15.49’da 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

06.03.2024 - 16:50 | | MUĞLA (İHA)
Muğla’da 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede, Köyceğiz ilçesine 48 kilometre uzaklıktaki Otmanlar Mahallesi merkez üssü olan ve saat 15.49’da yerin 8.71 km derinliğinde 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem sonrası depremin merkez üssünde ve çevresinde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Muğla’da 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi

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