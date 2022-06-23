Muğla Marmaris'te orman yangını! Bakan Soylu duyurdu: 10 ton su atan helikopterler görevde...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve 400 hektarı aşkın alanda etkili olan orman yangını, 3'üncü günde, 5 ayrı noktada ilerliyor. Alevlere 27 helikopter ve 14 uçakla havadan; 253 arasöz, 26 su tankeri, 2 bin 604 orman işçisi ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait 598 araçla da karadan müdahale ediliyor. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

MSB: YANGINA 3 HELİKOPTERLE HAVADAN MÜDAHALE ETMEKTEYİZ

12.52: Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris’te devam eden yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter ile destek verildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile Marmaris’te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmakta olup 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterlerimiz de yangına havadan müdahale etmektedir" denildi.

BAKAN SOYLU: BİR TESPİMİZ VE BİR KİMLİĞİMİZ VAR

11.16: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu şöyle konuştu:

Sabaha kadar kara çalışmalarımız devam etti. Sabahtan itibaren de havadan ve karadan devam ediyor. İlk kez TSK'ya ait bir seferde 10 ton su bırakan helikopter de devrede.

50'nin üzerinde hava aracı görünce şimdi de gece görüşlü araçlar nerede diyor. Baskın mantığından öte, devlet adabıyla ziyaret olmalı.

Gece görüşlü uçaklar için yardım toplayacağız diyor. 3-4 saatlik uykularla ayaktayız, insanların emeklerine yazık. Beceriksiz kim? Çok para toplayacaksan belediye otobüslerini tamir ettirmek için para topla. Laf söylemek için laf söylemek, Türkiye'nin bunu kaldıracak bir gücü yoktur.

Akşener Meclis kürsüsüne çıkıyor laf üretiyor. Gece görüşlü helikopterle ilgili bu çok riskli bir iştir. Biz geçen seneden beri üzerinde çalışıyoruz. Gece görüşlü helikopterle ilgili planlama yapıldı.

Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. Tespitlerimizi kamuoyuyla paylaşacağız.

BAKAN KİRİŞCİ: DÜNE GÖRE İYİ DURUMDAYIZ

10.54: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangınla ilgili son açıklamayı yaptı. Bakan Kirişci, "Şu anda bile uçak yoğunluğundan dolayı bile yüksek sesle konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu çalışmalar dünden bu yana akşam 20.00'ye kadar hava araçlarıyla sürdü. Kara araçlarının yürüttüğü çalışmalar devam etti. Düne göre çok çok iyi durumdayız." dedi. Kirişci, "Bugün sabah itibariyle artık özellikle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Bu meteorolojik verilerden de olumlu manada yararlandık. Bugün için düne göre rutubetin yüksek olacağı yönünde. Hava hızının bir miktar artacağı ama dünkü düzeyde olmayacağı yönünde veriler var. Sıcaklık da 23 ile 34 derece arasında değişmiş olacak." ifadelerini kullandı.

YANGINA HAVADAN MÜDAHALE

07.30: Ormanlık alandı başlayan yangın 36. saatine girerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi de başladı. Sabahın ilk ışıklarında yangın mesaisine başlayan hava ekipleri, Marmaris’te adeta baş döndüren bir hava trafiğine neden oldu. 27 helikopter ve 14 uçaktan oluşan yangın söndürme ekibinin hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı.

06.00: Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan gönüllü kahramanlar, yerde yatıp dinlendikten sonra söndürme çalışmalarına devam ediyorlar.

OGM'DEN AÇIKLAMA

03.20: Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Marmaris'te devam eden yangınlara ilişkin son durumu bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Toplam 2604 personel, 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait 20 TOMA görev yapıyor. Bölgede rüzgar 23 Km/saat, sıcaklık ortalama 27 derece arasında ve nem ortalama yüzde 50 oranında. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20'si OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak yangına müdahale edecek. Ormanı korumak vatanı korumaktır" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KİRİŞCİ SON DURUMU AÇIKLADI

21.00: CNN Türk canlı yayınına katılarak son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tam yangının olduğu yerde, Orman Genel Müdürlüğü mobil izlemenin bulunduğu Küfre Koyu'ndayız. Alınması gereken tüm önlemler alındı. Hava sıcaklığının ve rüzgarın artmasıyla birlikte belirli bölgelerde anormal yangın oluştu. Bütün hava ve yer araçlarımız buralara yönlendirildi. Bizim gece görüş özelliği taşıyan hava araçlarımız 4 Temmuz itibarıyla envanterlerimize girmiş olacak" dedi. Meteorolojik verileri paylaşan Bakan Kirişci, "Sabah 6-9 arası rutubet yüzde 91 olarak görülüyor. Sabah ve akşam 18:00 arasındaki saatler bizim için son derece kıymetli. Bu 3 saatte rüzgarın bugün yaşadığımız sıkıntı gibi olmayacak" diye konuştu. Muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Kirişci, "İstediğiniz ülkenin helikopter ve uçak envanterine rahatlıkla bakıp Türkiye'nin envanteriyle karşılaştırabilirsiniz. Eğer geçen yıldan ders alınmadılar diyorlarsa matematikle bir problemleri var demektir" ifadelerini kullandı.

MÜCADELE AMANSIZ SÜRÜYOR

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran akşamı çıkan yangına dün 27 helikopter ve 14 uçakla havadan, 2604 personel, 253 arazöz, 598 kamu kuruluşlarına ait araç, 17 dozer ve 53 iş makinesiyle karadan müdahale edildi. Bördübet mevkisinde Küfre Koyu’ndaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan ve Çubucak, Okluk Koyu ve Hisarönü Körfezi olmak üzere üç noktada etkili olan yangına ilk etapta 1 helikopter, 4 arazöz, 7 dozer ve 160 orman işçisiyle müdahale edildi. İzmir, Antalya ve Denizli’den çok sayıda arazöz ve takviye ekip de bölgeye sevk edildi. Havanın kararmasıyla alevlerle gece karadan mücadele edildi.

Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, havadan yanan alanları inceledikten sonra Değirmenyanı Koordinasyon Merkezi’nde söndürme çalışmalarıyla ilgili Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı. Günün ilk ışıklarıyla 27 helikopter ve 14 uçak da söndürme çalışmalarına katıldı.

KONUTLAR TAHLİYE EDİLDİ

Sabah şiddetini azaltan rüzgar sonrası kısmen kontrol altına alınan yangında öğlen rüzgarın şiddetini artırması ile tekrar gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İlerleyen alevler Hisarönü Mahallesi, Değirmenyanı mevki, Ahmediye Sokak’ta yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Tedbir amacıyla bölgedeki 51 konuttaki toplam 151 kişi ile büyük ve küçükbaş hayvanlar tahliye edildi. Rüzgarın saatteki hızının 45 kilometreyi bulması kara ekiplerine de zor anlar yaşattı. Okluk Koyu’na doğru ilerleyen alevlerin önünün kesilmesi için ekipler yoğun çaba gösterdi.

SUDAN DAHA ETKİLİ KARIŞIM

Yangın söndürme uçaklarının bazılarından bölgeye kırmızı renkte kimyasal karışım atıldığı görüldü. Maddenin içinde buharlaşmayı önlemek için “yangına battaniye görevini gören” guar sakızı yada kil bulunuyor. Bu yoğunlaştırıcı karışım sudan daha etkili olarak daha çok alan kaplamaya yardımcı oluyor.

CUMHURBAŞKANI HAVADAN İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris’teki yangını havadan inceledi. Erdoğan’ın yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı. Erdoğan, yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.

SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARA İNCELEME

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Marmaris’teki yangınla ilgili “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten hesaplar hakkında çalışma yapılmış olup, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, sabotaj ihtimali üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, yangının çıkış nedeninin tespiti için özel ekip kurulduğu öğrenildi.

İlk belirlemelere göre, yangının 3 ayrı noktada aynı zamanda çıktığı, bu durumun da sabotaj ihtimalini artırdığı öne sürüldü. İçişleri Bakanı Soylu, “Arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı, yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor” diye konuştu.