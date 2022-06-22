Muğla Marmaris'te orman yangını! Bakan Kirişci açıkladı, işte yangının büyümesinin nedeni...

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'e giderek orman yangınına yönelik çalışmaları takip etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki yangınla ilgili son yaptığı açıklamada "Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz ama esinti ile bir yerden başka yere sıçraması da mümkün olabilir. Bu sabah Datça'da bir yangın çıktı, söndürüldü, Fethiye'deki yangın da belirli ölçülerde kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

CNN Türk canlı yayınına katılarak son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şunları söyledi:

Tam yangının olduğu yerde, Orman Genel Müdürlüğü mobil izlemenin bulunduğu Küfre Koyu'ndayız. An itibarıyla yangının kontrol altına alındığını ifade ettim ve şu eklemeyi yaptım. Önümüzdeki saatlerde hava sıcaklığı ve rüzgarın hızına bağlı olduğunu söylemiştik. Bir iki lokasyonda tam da dediğimiz gibi hava sıcaklığı arttı ve rüzgarın hızı 60 km'ye çıktı. Hava araçları ve yer araçları her iki noktada değerlendirmelerimizi yaptık.

"GEÇTİĞİMİZ SENE 3 TANE UÇAĞIMIZ VARDI BU YIL 20"

Geçtiğimiz yıl ülke olarak edindiğimiz çok önemli bir tecrübe var. 1945'ten bu yana en büyük Orman Yangını olmuştu. O tecrübeyi de arkamıza alarak ciddi bir çalışma yürütüldü. Geçtiğimiz sene 3 tane uçağımız vardı bu yıl 20... Yer aletleri çok çok önemli. Bir anlamda kara kuvvetleri çok önemli. Bugün itibarıyla helikopter ve uçak sayımız 41'e çıktı. 52 haneden 152 vatandaşımızı yerleşim yerlerinden tahliye etmek zorunda kaldık. Tamamen emniyet amaçlı. Alınması gereken tüm önlemler alındı.

"ÇALIŞMALARIMIZ YARIN DEVAM EDECEK"

Tam kontrol altına alınmayla kontrol dışındaki arasındayız. Bugün 11'e kadar Sayın Süleyman Soylu ile birlikte havadan incelemelerde bulunduk. Bizim de bir takım tespitlerimiz olmalıydı. Saat 11'de bu tespitimiz kontrol altındaydı. Fakat hava sıcaklığının ve rüzgarın artmasıyla birlikte belirli bölgelerde anormal yangın oluştu. Bütün hava ve yer araçlarımız buralara yönlendirildi. Dolayısıyla çalışmalarımız yarın devam edecek.

"GECE GÖRÜŞ ÖZELLİKLİ ARAÇLARIMIZ 4 TEMMUZ'DA ENVANTERİMİZE GİRECEK"

Bizim gece görüş özelliği taşıyan hava araçlarımız 4 Temmuz itibarıyla envanterlerimize girmiş olacak. 10 adet helikopter. Dünyada bunları hemen almak istediğinizde kapıda bunları satmak isteyenler bekliyor değil. Bunları üretenler çok az. Paranız olsa da 2030'ları 2035'leri takvim olarak gösteriyorlar. Biz bunların kiralanması yoluna gittik. Ama bazı gece görüşü hava araçlarının satın alınmasına yönelik 2030 yılını teyit ettik.

Meteorolojik veriler var. Sabah 6-9 rutubet yüzde 91 olarak görülüyor. Sabah ve akşam 18:00 arasındaki saatler bizim için son derece kıymetli. Bu 3 saatte rüzgarın bugün yaşadığımız sıkıntı gibi olmayacak.

Bazen bazı şeyleri duyduğumuzda biz de üzülüyoruz. Bu kuruma büyük haksızlık. Dünyada İHA'ları yangın çıkmadan önce ön izleme amaçlı kullanan ilk ülkeyiz. Bizden sonra kullanan ABD ve bazı Avrupa ülkeleri var. Bu konularda teknolojiyi kullanıyoruz. Bizim akıllı kulelerimiz var. 360 derece gece görüş özelliği olan kameralarımız var. İHA'lardan aldığımız görüntüler var. Seyyar bir takip merkezi. Aynısı bizim Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü'müzde var.

Tahliye edilen vatandaşlarla bir arada olmak için yanlarında bulundum. Şu an onlarla birlikteyim.

SABOTAJ İHTİMALİ VAR MI?

Biz bakanlık olarak bizim ilgimiz alanında değil. Fakat bir vatandaş olarak bizim de aklımıza geliyor. 20:02'de neticede havanın kararmasına yakın saatler. Ayrıca 3 ayrı noktada yangının çıkması bizde kuşkuların oluşmasına neden oluyor. Ama bizim Tarım Bakanlığı olarak cümle kurmamız doğru olmaz, çünkü elimizde delil yok. 8 dakikalık süreyle oraya müdahalemiz yapılmış. Havanın kararmaya yakın olduğu için 1 helikopterle müdahale yapılmış ama karadan ekiplerimiz seferber olmuştur. Şu anda 2400 personel sahada çalışıyor.

AFAD'ın bünyesinde bu çalışmalar yürütülüyor. Ama OGM bu mücadeleyi verirken AFAD'la çalışma yapılıyor. Şu anda sahada güzel bir işbirliği var. Vatandaşlarımızda da ciddi moral var.

Bizim kendi envanterimizde olan uçak ve helikopterlerimiz: Bunların teslimatları 4 Temmuz'da envanterimize girmiş olacak.

Bizim şu anda operasyonda kullandığımız 27 helikopterimiz var. Ve 14 de uçağımız var. Ama bizim ihale süreçleri zaman alıyor. Bu ihaleler tamamlandığında 55 helikopter ve 20 uçak envanterimize giriş yapmış olacak. Bunlardan 10 helikopter gece görüşlü olacak.

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİ

İstediğiniz ülkenin helikopter ve uçak envanterine rahatlıkla bakıp Türkiye'nin envanteriyle karşılaştırabilirsiniz. Geçtiğimiz yıl ABD ve Rusya'da ciddi yangınlar çıktı. Kaliforniya'da 105 gün yangın sürdü. Bizde kendi ormanlarımızı korumak ve yaşatmak için mücadele eden aziz bir milletimiz var. Ben eğer geçen yıldan ders alınmadılar diyorlarsa matematikle bir problemleri var demektir.

"CURCUNAYA İZİN VERMEDİK"

Siyasetin de bir edebi olmalı. Geçtiğimiz yıl burada curcuna çıkmıştı. Bu sene buna müsaade etmedik.

Ben bu ülkenin muhalefetinin daha uygun dil kullanmasını, siyasi etiğe uygun bir ifadeye yer vermesi gerektiğini söylüyorum

İçişleri Bakanımız dün akşamdan itibaren olay yerine birlikte intikal ettik. Sayın Milli Savunma Bakanımız da her türlü desteğe hazır olduğunu ifade ettiler. Biz 2 adet kara kuvvetlere ait helikopter 5 adet de jandarmaya ait helikopteri kullanıyoruz. Yollarla ilgili Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz çalışmalara hız verdi. Göreve geldiğimden bugüne 3 ay geçti.

40-20-40 dedik. Rutubeti artıran uygulamaların çok rahatlıkla hayata geçirilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum.

ORMAN BÖLGELERİNDE EK ÖNLEMLER

Örneğin; falanca ilin valiliği, falanca mesire alanlarına orman girişlerini yasakladı diyor. Bunlar olmayan şeyler değil. Asıl olan burada teknolojinin kendisi. Bu verileri almak, analiz etmek. Bunlar son derece önemli ve kıymetli. Biz de bir mükemmeliyet noktasında değiliz. Bu konuda yol almak için gayret gösteriyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Marmaris’te akşam saatlerinde alevlerin evleri tehdit etmesi nedeniyle tedbir amaçlı ikametlerini boşaltan vatandaşları ziyaret etti. Bakan Kirişçi yaşlı bir kadın ile de uzun uzun sohbet etti. Uçak ve helikopter sayısı hakkında yaşlı kadına bilgi veren Bakan Kirişçi, gündüz saat 11.00’a kadar her şeyin normal olduğunu ve soğutma çalışmasına geçme aşamasında iken sıcaklığın arttığına dikkat çekti.

Bakan Kirişçi yaşlı kadına yangının tekrar neden büyüdüğünü anlatırken, “Yangın ile ilgili çok az emareler kalmıştı. Bir saat daha çalışırsak ondan sonra soğutma moduna geçeriz. Burada kaç tane uçak helikopter var. 20 helikopter, 14 uçak var. 34 tane hava aracı vardı. 5 tane daha geldi. 39 hava aracı var. Yer araçlarımız ise istemediğimiz kadar. Hava aracı buraya, hava aydınlandıktan sonra geliyor. Bizim başka illerimizde olan hava araçlarımız buraya geldi. Onlar da gün ağardıktan sonra geldi. Bunların gece karanlıkta veya sabah aydınlanmadan çalışma imkan yok. Yoksa bu millet için, sizler için bu uçaklar helikopterler alınıyor, kiralanıyor. Saat 11.00’a kadar helikopterler hepsini izledim. Dedim ki bir saat daha çalışırsak artık soğutma moduna geçer, yangın durur. Ama yeniden güneş ile beraber hava anormal derecede ısındı. Hava ısınınca da kozalak atma deniliyor, onu attığında da hangi mesafeye giderse, zaten çam tutuşuyor. Bunlar hiçbirimizin istemediği şeyler. Yukarısı o kadar da sarp bir yer ki, uçağın kullanacağı yer düz ama helikopterin kullanacağı yer çukurlar, yükseltili yerler. O konularda müsterih olun. Çünkü sizler için yolları, köprüleri, barajları, hastaneleri yapan bir iktidarın bu uçakları da almaması diye bir şey asla düşünülemez. Uçağımız yok derseniz havada 40 tane uçak var şu anda. Hava karardı diye birazdan ayrılmak zorundalar. Ama 40 tane hava aracı var şu anda burada. Komşu ülkeler de öyle. Hepimiz sosyal medyaya girdiğimizde Yunanistan’ın kaç uçağı var, kaç tane helikopteri var görürüz. Çok şükür artık bunlar var ülkemizde. Ve bizim çalışan insanlarımız var” dedi.

EGM'DEN AÇIKLAMA GELDİ: İŞLEM BAŞLATILDI

EGM'den yapılan açıklamada "Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformlarında, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır." ifadeleri yer aldı.

HELİKOPTERLERİN ALEVLERLE MÜCADELESİ

Marmaris Bördübet Adalar mevkiindeki orman yangınını söndürme çalışmalarında havadan müdahalede öne çıkan yangın söndürme helikopterleri, alevlerin söndürülmesi ve kontrol altına alınmasında büyük önem arz ediyor.

'1973'TE BÖYLE BİR YANGINI BURADA ANNEM YAŞAMIŞ'

Marmaris'teki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, alevlerin tehdit etmesi nedeniyle 20 evin tahliye edildiği Değirmenyanı mevkisinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ekiplerin söndürme çalışmalarına, evlerini alevlerden korumak isteyen vatandaşlar da destek veriyor. Alevlerin yaklaştığı evlerden birinin sahibi olan Ziya Şimşek, yangının söndürülmesi için ekiplerin var gücüyle çalıştığını söyledi. "İnşallah kimsenin evine bir şey olmadan bu doğal afeti atlatacağız" diyen Şimşek, "Oğlum da Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışıyor. O da dünden beri alevlerle mücadele ediyor. Burada en son 1973 yılında böyle bir yangın çıkmış. Ben görmedim ama annem o yangını yaşamış. Çok zor bir durum" dedi.

KÖYCEĞİZ YANGINI KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kırsal Topalar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 2 söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, iş makinesi ve su tankeriyle müdahale edildi. Sarp arazi ve rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 3 saatte kontrol altına alındı.

OGM'DEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI İLE AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam çıkan ve 200 hektarı aşkın alanda etkili olan orman yangınlarına müdahaleye yönelik eleştirilere yanıt verdi. OGM'nin Twitter'daki hesabından, hava araçlarının neden aynı anda havada olmadığına ilişkin açıklama yapıldı. Hava araçlarının, pilotlar ile sivil hava araçlarının güvenliği ve yangınla mücadelenin kesintiye uğramaması açısından timler halinde hareket ettiği belirtilerek, "Yakıt ikmali, su alma süresi gibi hesaplamalar ve koordinatların yangının ilerleyişine göre yeniden planlaması gibi etkenlerle hepsinin aynı anda uzun sürede havada olması mümkün değildir." denildi.