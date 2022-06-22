Muğla Marmaris'te orman yangını! 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale sürüyor: Bakanlar bölgede...

Marmaris'in Amazon Koyu'nda kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

Alevlerin Otluk Koyu istikametine hızla ilerlediği belirtildi. Yangına ilk etapta 5 helikopter ile müdahale edilirken, kara ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

KİRİŞCİ: YANGIN 20.02'DE, MÜDAHALE 20.10'DA BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, yangının 20.02’de başladığını ve 20.10’da ilk müdahalenin yapıldığını duyurdu. Kirişci, "Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadesini kullandı.





20 HELİKOPTER, 14 UÇAK İLE MÜDAHALE BAŞLADI

Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden orman yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688’i Orman personeli olmak üzere toplam Bin 480 personel katılıyor. Rüzgarın şiddetinin dün geceye oranla düşmesi nedeniyle alevlerin ilerlemesi kısmen durdu.



Uçak ve helikopterler sık sık yoğun dumanlık alanlara sorti yaparak yangının önünü kesmeye çalışıyor. Bölgeye Aydın, İzmir, Antalya, Denizli illerinden takviye ekipler sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor.



Yanan saha yoğun duman altında bulunurken, uçak ve helikopterlerin yoğun sorti yapması sonrası alevler şiddetini azalttı. Bördübet mahallesinde başlayan ve bir ucu Hisarönü körfezi, diğer ucu Değirmenyanı mahallesine kadar ulaşan yoğun duman nedeniyle görüntü mesafesi azaldı.

BİN 393 PERSONEL, 338 ARAÇ VE 35 İŞ MAKİNESİ GÖREVLENDİRİLDİ

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan AFAD ekipleri görevlendirilmiş; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak'taki AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir" denildi.

Ayrıca İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bölgede devam eden çalışmalarda bin 494 personel, 363 kamu aracı ve 39 iş makinesi görev yapıyor.

BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ

Gelişmeleri anbean takip eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangına yönelik çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye ulaştı. Yangın bölgesini önce helikopter ile havadan denetleyen Bakanlar ardından Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı.

Ardından Bakan Kirişçi şu açıklamayı yaptı: “Milletimize ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Sayın Süleyman Soylu Bakanımızla birlikte Ankara'da önce kendi merkezimizde, yangının başladığı saat 20.00'den itibaren, takip ettiğimiz hadiseyi bir yerinde görelim, inceleyelim, tespitlerimiz ona göre yapalım düşüncesiyle, önce Dalaman Havalimanı'na iniş yaptık. Oradan da helikopterle yangın sahası üzerinde tur yaptıktan sonra yangının olduğu yere yer araçlarıyla erişmeye çalıştık. Yaklaşık 200 hektarlık alanda meydana gelen yangın özellikle şu anda yer araçlarıyla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararmasıyla birlikte maalesef hava araçlarımızı 45-50 dakika gibi helikopterimizi uçurabildik. Sabah gün ağardığında 20 tane helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahaleye başlayacağız."

"MANZARA ÇOK KORKUTUCU DEĞİL"

"Bu arada gerek arazöz, gerek dozer ve iş makinesi başta olmak üzere çok sayıda aracımızla ve de bin 600'ün üzerinde insan kaynaklarımızla müdahalemizi sürdürüyoruz. Helikopterle yukardan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu ve ürkütücü bir manzara değildi. Sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda arada 3,5- 4 kilometrelik bir mesafe var yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor."

Yangının çıkış nedeni hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor" diye konuştu.

Marmaris'teki orman yangınında sabotaj şüphesi

MSB: DERHAL DESTEK GÖNDERİLDİ

Marmaris yangınıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait İHA tarafından Marmaris Yedi Adalar bölgesinde tespit edilen yangın hemen Orman Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiş, Muğla Valiliği'nin talebi üzerine yangın söndürme çalışmalarına destek için iş makinesi, yangın söndürme araçları ve personel görevlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ 30 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yangın devam ederken, alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde alevlerin tehdit ettiği 30 ev, görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi. Marmaris yangınını söndürme çalışmalarına, Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 TOMA’nın da katıldığı, 12 takviye TOMA’nın ise söndürme çalışmalarına katılmak üzere çevre illerden yola çıktığı öğrenildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN DEZENFORMASYON UYARISI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir" denildi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: DİKKATLİ OLALIM

Orman Genel Müdürlüğü de "Yangınların ardından sosyal medyada yayılan yanlış ve spekülatif bilgilere karşı dikkatli olalım. Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

“TÜM KURUMLAR ŞU AN TEYAKKUZ HALİNDEYİZ”

Yangın sonrası Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etmeye başladı. Tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, “Maalesef almaya çalıştığımız tüm önlemlere rağmen, bir yangını daha yaşıyoruz. Rüzgarın şiddetli olmasından dolayı yangını kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Tüm kurumlar şu an teyakkuz halindeyiz. Rüzgarın hafiflemesi ile kontrol altına alırız diye ümit ediyoruz. Şu ana kadar yangının ne kadar alanda etkili olduğunu kestirebilmek zor. Hep birlikte yangını söndürmek için konsantre olmuş durumdayız” dedi.

İletişim Başkanlığı’ndan Marmaris’te devam eden yangına ilişkin açıklama





AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD’dan yapılan açıklamada, yangına müdahale çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile eşgüdüm halinde devam edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Bölgede meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde devam etmektedir. Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan AFAD ekipleri görevlendirilmiş; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak'taki AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir."

SABOTAJ İHTİMALİ

Ekiplerin söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, ilk belirlemelere göre, yangının 3 ayrı noktada aynı zamanda çıktığı, bu durumun da sabotaj ihtimalini artırdığı öne sürüldü.